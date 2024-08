Karjalainen kansanmusiikki on uudessa nousussa

Pajatus-klubin ensimmäisen illan vieraina pe 6.9. klo 18.00 Karjalatalolla, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki, ovat hyvää nousua tekevä gansta-folk-kollektiivi Dänkki Briha sekä jo pitempään uraa tehnyt Sattuma duo, joka on Arto & Eila Rinteen muodostama, perinteisempään karjalaiseen menoon tukeutuva ryhmä.

Dänkki Briha

Dänkki Briha on etelä-karjalais-helsinkiläinen gangsta-folk-kollektiivi, joka inspiroituu inkeriläis-karjalais-suomalaisesta folkloresta, myyteistä ja kaupunkikuvasta. Taiteeseen ja kansanrunouteen intohimolla suhtautuva yhtye sulauttaa yhteen teatterillisen ilmaisun, ikiaikaisen kulttuuriperimän sekä ultramodernin äänimaiseman. Juho Liiran ajattomat vokaalit, Matias Kontulan herkkä sähköviulu sekä Manu Penttilän rajoja rikkova tuotanto yhdistyvät ainutlaatuiseksi etnofuturistiseksi bängerikoneeksi, joka toimii yhtä varmasti livenä kuin levyltäkin.



Yhtyeen psykedeelisesti kansallisromanttinen esikoisalbumi "Viipurin Kingpin" ilmestyi 14.6.2024 Sick Boogie Recordingsin kautta. Levy kuljettaa kuulijansa Laatokalta Saimaalle ja Lapista Viroon, matkalle, jonka mutkissa tulevaisuus ja menneisyys kietoutuvat toisiinsa.



https://sickboogie.com/portfolio/dankki-briha/

https://www.instagram.com/dankkibriha/

https://www.facebook.com/dankkibriha/

https://open.spotify.com/artist/2GYqRFibbCXFZdqNMoulxX?si=wv9ssCM4RCmHmoy-SbrVYQ

Sattuma duo

Sattuma duo eli Arto ja Eila Rinne esittää perinteistä kansanmusiikkia Suomesta ja Venäjän Karjalasta sekä omia perinteeseen pohjautuvia lauluja ja instrumentaaleja. Laulukielinä ovat karjalan eri murteet (livvinkieli, länsi- ja itäviena) sekä suomi. Sattuma duo on osa Sattuma-yhtyettä, joka on perustettu jo vuonna 2003 Petroskoissa ja jonka laajasta ohjelmistosta on poimittu parhaat palat. Eila ja Arto ovat yhtyeen perustajajäseniä ja solisteja, jotka asuvat nykyään Suomessa.

Karjala talon konsertissaan Sattuma duo julkistaa yhtyeen uuden albumin Karjalasta Karjalaan.

Tilaisuuden järjestää Karjalan Liitto.