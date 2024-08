Rankkasateet saivat kaivannot tulvimaan Longinojan siltatyömaalla – puroon pääsi pieni määrä vaahtolasimursketta

Äkillinen rankkasade sai Longinojanpuiston siltatyömaan kaivannot tulvimaan alkuviikosta. Tulvavesi irrotti pienen määrän siltatyömaan rakennekerroksista, jolloin alajuoksuun päätyi vaahtolasimursketta.

Vaahtolasimurske on eristys- ja kevennysmateriaali, jota käytetään yleisesti erilaisissa infrarakenteissa. Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi ympäristölle, ja haitta Longinojalla on kosmeettinen. Murske saadaan kerättyä pois rannoilta ja kaivannosta vedenpinnan laskettua.

– Puroon päässyt vaahtolasimurske kelluu veden pinnalla. Tavoitteena on, että palaset saadaan kerättyä pois huomiseen perjantaihin mennessä, kertoo projektinjohtaja Tea Karjalainen kaupunkiympäristön toimialalta.

Työmaa oli valmiiksi suojattu patorakenteella, joten tulvimisen vaikutus jäi vähäiseksi. Jotta vastaavaa ei tapahtuisi uudelleen kovillakaan sateilla, siltatyömaalla nostetaan patorakenteen reunoja. Lisäksi vaahtolasimurske vuorataan tiukasti kiinnitetyllä tiheällä suodatinkankaalla tai pienisilmäisellä verkolla.

Puron tilaa seurataan rakentamisen ajan

Longinoja on tunnettu kaupunkipuro, jossa kasvaa luonnonvaraisia taimenia. Uusi silta rakentuu välille Tullivuorenraitti–Longinojanraitti, ja sen rakentamisessa on otettu huomioon alueen luontoarvot. Urakoitsija on velvoitettu seuraamaan muun muassa veden sameutta ja ph-pitoisuutta Uudenmaan ely-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Puroon on myös tehty työmaan kohdalle ohitusuoma, jonka kautta vesi ja kalat kulkevat. Samentumista aiheuttavat työvaiheet tehdään ennen syyskuun puolivälissä alkavaa taimenen kutuaikaa.