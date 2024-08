Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vaatii, että Metsä Board Oyj:n Kaskisten tehtaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehdoissa tulee huomioida yhdyskuntajätevesien käsittely (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on jättänyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 1.7.2024, joka koskee Metsä Board Oyj:n Kaskisten tehtaan ympäristölupaa. Valitus rajautuu ympäristöluvan jätevesien käsittelyä koskevaan osuuteen. ELY-keskus vaatii ensisijaisesti jätevedenkäsittelyä koskevaan lupamääräykseen muutosta ja toissijaisesti asian palauttamista lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

Metsä Board Oyj:n jätevedenpuhdistamo on yhteisjätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään teollisuusjätevesien lisäksi Kaskisen ja Närpiön kaupunkien sekä Teuvan kunnan yhdyskuntajätevedet. Yhdyskuntajätevesien käsittely on lähtökohtaisesti ympäristöluvanvaraista ja sitä koskee yhdyskuntajätevesiasetus (888/2006). Metsä Board Oyj:n puhdistamolle johdettavien yhdyskuntajätevesien osuus koko virtaamasta on keskimäärin noin 23 %. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ympäristölupapäätöstä tulee muuttaa siten, että siinä huomioidaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevat säädökset.