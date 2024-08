Kaikkonen: Purran budjettiehdotus pettymys, kasvutoimien sijaan leikkauskierre jatkuu

Puheenjohtaja Antti Kaikkosen linjapuhe puoluekokouksessa Jyväskylässä 16.6.2024 16.6.2024 14:34:23 EEST | Tiedote

Hyvät keskustalaiset, hyvät kuulijat. Taisin eilen mainita, että rakennushommissa on oltu. Nyt edessä on remonttimiehen homma: Keskustan puheenjohtajuus. Pohdin puheenjohtajan tehtävää etukäteen niin, että siinä on jotain, mitä talon rakentamisessakin. Yhtä ihmistä suurempi homma. Vakava ja vastuullinen tehtävä, jossa on välillä hauskatkin puolensa. Yllätyksiä tulee, epäonnistumisiakin. Vapaa-ajalle tekemisen keksimisen ongelmaa ei ole. Yksin ei tarvitse eikä pidä yrittää. Mallia voi ottaa niistä, jotka ovat aiemmin olleet samalla asialla. Olen tuntenut kaikki Keskustan puheenjohtajat Johannes Virolaisesta tähän päivään. Kahta samanlaista puheenjohtajaa ei ole. Eikä kahta samanlaista puheenjohtajakautta. Jokaisen kausi on ollut erilainen kuin sen ensimmäisenä päivänä odotettiin. Yksityiskohtaiset suunnitelmat harvoin pitävät, kun maailma ympärillä rakentelee yllätyksiä. Sen ovat etenkin viime vuodet osoittaneet. Tavoite ja suunta pitää kuitenkin olla, jotta jotain voi saada aikaan. Jos