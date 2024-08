Yli 350 ympäristöalan tutkijaa vetoaa hallitukseen: vanhojen metsien kriteerit on määriteltävä uudelleen

Koneen Säätiö on syvästi huolestunut valtion vanhojen metsien suojelun tilasta Suomessa ja näkee, että hallituksen 11.6.2024 julkistettu esitys vanhojen metsien kriteereistä tulee laatia uudelleen.

Säätiö on kutsunut kesän aikana ympäristö- ja metsäalan tutkijoita allekirjoittamaan asiaa koskevan vetoomuksen, joka on luettavissa kokonaisuudessaan säätiön verkkosivuilla osoitteessa koneensaatio.fi/tutkijavetoomus.

Hallituksen esityksen myötä metsät, jotka aiemmin mm. vanhojen metsien suojeluohjelmassa olisi määritelty suojelunarvoisiksi vanhoiksi metsiksi, eivät sitä enää olisi, vaan suojelukynnys nostettaisiin aiempaa huomattavasti korkeammalle.

Koneen Säätiö ja vetoomuksen allekirjoittaneet tutkijat näkevät, että esitetyillä kriteereillä hallitus käytännössä lisäisi vanhojen metsien hakkuita ja antaisi luontokadon jatkua nostamalla suojelukynnyksen perusteettoman korkealle.

”Hallituksen esityksessä on poikettu tieteeseen perustuvasta lähtökohdasta ja Euroopan komission suuntaviivoista koskien EU:n luonnontilaisten ja vanhojen metsien määrittelyä usealla tavalla. Siksi esitys ei tule pysäyttämään tai edes merkittävästi hidastamaan luonnon köyhtymistä Suomen metsissä”, kertoo soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopistosta. Mönkkönen on yksi tutkijavetoomuksen laatijoista ja allekirjoittajista.

Hallituksen esitys vanhojen metsien kriteereiksi Suomessa on ollut lausuntokierroksella 7.8.2024 asti. Koneen Säätiö on jättänyt esityksestä ympäristöministeriölle kriittisen lausunnon tutkijavetoomuksen sisällön pohjalta. Vetoomuksen oli allekirjoittanut lausunnonjättöpäivään mennessä jo 342 tutkijaa.

Metsä- ja ympäristöalan tutkijoiden allekirjoituksia kerätään säätiön verkkosivuilla vielä elokuun ajan, minkä jälkeen vetoomus toimitetaan valtioneuvostolle.

Vetoomus syntyi Metsän puolella -aloitteen yhteistyönä

Koneen Säätiö on kuluneen vuoden aikana rahoittanut uudessa Metsän puolella -aloitteessa erilaisia metsiin liittyviä hankkeita jo yli yhdeksällä miljoonalla eurolla.

Metsän puolella -aloite tekee tiivistä yhteistyötä laajasti eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkijoiden kanssa, ja myös vetoomus vanhojen metsien kriteereiden määrittelystä on laadittu yhteistyössä tutkijoiden kanssa.

Koneen Säätiö on myös rahoittanut jo vuodesta 2021 alkaen Luonnonmetsä-työryhmää, joka on kartoittanut saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolisten, Suomen valtion omistamien luonnontilaisten ja vanhojen metsien sijaintia ja määrää. Maastossa on tarkastettu kymmeniä tuhansia hehtaareita potentiaalisia EU:n biodiversiteettistrategian mukaisia suojelemattomia valtion luonnonmetsiä eri puolilla Suomea. Ryhmän jäsenet ovat Suomen osaavimpia luonnonmetsien tuntijoita ja kokeneita kartoittajia.