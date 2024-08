Aarikka palkitsi nuoria suunnittelijoita

Alkukesästä päättyneeseen Aarikka x Young Finnish Design “Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailuun osallistui peräti 376 kilpailuehdotusta, joista huippusuunnittelijoista ja muodin ammattilaisista koostunut tuomaristo valitsi korusarjan voittajaksi Eveliina Saarentauksen Ava-korvakorut ja vaate-, laukku- tai asustesarjan voittajaksi Eeva Räsäsen POP-laukun. Voittajat julkistettiin tänään järjestetyssä tilaisuudessa Helsingissä.

– Haluamme edistää suomalaista muotoilua ja etsimme kilpailussa suunnitteluiältään nuorten suunnittelijoiden uusia ja innovatiivisia suunnittelutöitä, joissa oli huomioitu Aarikan perintö ja muotokieli. Haluamme suomalaisen muotoiluosaamisen säilyvän vahvana myös tulevaisuudessa ja osana sitä haluamme kannustaa nuoria suunnittelijoita kaupallistamaan suunnitteluideoitaan rohkeasti. Olemme iloisia, että voimme nyt palkita kaksi lahjakasta nuorta suunnittelijaa, kertoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström.

Aarikka palkitsee voittajat 2 000 euron rahapalkinnolla. Kaikki kesäkuussa julkistetut finalistit saivat myös tukea ja arvokasta palautetta omaan työskentelyynsä suunnittelijana Aarikalta, Young Finnish Designilta ja alan ammattilaisista koostuneelta tuomaristolta.

Korusarjan voittaja on Eveliina Saarentaus, jonka suunnittelemissa Ava-korvakoruissa Aarikan sydän, puuhelmi, on upotettu jalometalliin. Helmien värit ilmentävät Suomen luontoa – mustikkaa, puolukkaa ja puuta. Eveliina on sisustusarkkitehtuurin maisterivaiheen opiskelija Aalto-yliopistossa ja toimii opintojensa ohessa suomalaisen muotoilijan assistenttina. Hän on ollut aiemmin mukana muun muassa Habitare Protos -näyttelyssä, minkä lisäksi hän on kuvittanut muun muassa lastenkirjan.

– Pyöreissä koruissa yhdistyvät arvokkuus, leikkisyys ja suomalaisuus näyttävällä tavalla, kertoo nuori suunnittelija Eveliina Saarentaus korusarjan voittajaksi valitusta työstään.

Vaate-, laukku- ja asustesarjan voittaja on Eeva Räsänen, jonka suunnitteleman POP-laukun materiaali on nahkaa, jota hän lähti työstämään saadakseen aikaan pyöreitä muotoja. Lopulliseksi valmistustavaksi valikoitui märkämuokkaus. Eeva on valmistunut keväällä 2024 muotoilijaksi Metropolia ammattikorkeakoulusta pääaineenaan tekstiilisuunnittelu. Hän on osallistunut kouluaikana erilaisiin suunnitteluprojekteihin ja kilpailuihin, joista hän on saanut tunnustusta.

– POP-laukku on suunniteltu modulaariseksi erilaisten vaihdettavien hihnojen avulla. Laukku sopii moniin erilaisiin tilanteisiin ja sen kanssa leikki ei lopu koskaan, kertoo nuori suunnittelija Eeva Räsänen vaate-, laukku- tai asustesarjan voittajaksi valitusta työstään.

Kolmannen kilpailusarjan, kodin sisustuksen sarjan, voittaja palkitaan 11.9.2024 Habitare-messuilla Helsingissä.

Lisätietoja:

www.aarikka.fi | www.youngfinnishdesign.com