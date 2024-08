Digipalveluja kehitetään kuntalaisten kanssa kokeillen

Pelillisyyttä kiinteistönhoidon rekrytointiin ja perehdytykseen

Espoossa alkuvuonna käynnistyneessä kokeilussa testaamme, voiko selainpohjainen rekrytointipeli vahvistaa työnantajakuvaa ja helpottaa kiinteistönhoidon rekrytointeja.​ Samalla kokeilemme, toimiiko VR-laseilla pelattava peli kiinteistönhoitajien monimutkaisten tehtävien perehdytyksessä, jossa haastetta lisää perehdytettävien vaihteleva kielitaito.

Peleillä haluamme herättää paitsi kiinnostusta kiinteistönhoitajan tehtävää kohtaan ja tukea kiinteistönhoitajien perehdytystä, myös vähentää perehdytykseen käytettävää työaikaa ja tarjota mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun.

Kielitaitotestillä helpotusta työnhaun arkeen

Suomen kielen taitotasotesti -kokeilulla haluamme kehittää ja automatisoida vieraskielisten työnhakijoiden työnohjausta, tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä sekä suomen kielen taitotason arviointia. Osana kokeilua on kehitetty testi, jonka asiakas voi halutessaan tehdä itse omalla älypuhelimellaan tai tietokoneella. ​Tarkoituksenamme on selvittää, missä määrin kielitaidon itsearviointi helpottaa sekä työnhakijan että asiakaspalvelijan arkea.

Testi mittaa kielitaidon osa-alueita erilaisilla kuuntelu-, lukemis-, kirjoittamis- ja puhumistehtävillä. Testin lopuksi testaaja saa selkeän yhteenvedon taitotasostaan ja sen perusteella kohdennettua tietoa Espoon kaupungin palveluista, kuten erilaisista kielikursseista.

Parhaimmillaan testi helpottaa rekrytointia, sillä tuloksen voi liittää osaksi työhakemusta. Kokeilussa seuraamme myös, miten digitaalisen kielitaitotestin käyttö ja tulosten helppo jakaminen vaikuttavat työllistymiseen.​

Testaukset ovat käynnissä – tervetuloa mukaan!

Kiinteistönhoidon pelit ovat jo olleet testattavana sekä verkossa että eri puolilla Espoota järjestetyissä testitapahtumissa. Toukokuussa esittelimme kokeiluja muun muassa Espoon keskuksessa, jossa ne saivat kiinnostuneen vastaanoton Omnian opiskelijoilta. Etenkin VR-peli houkutteli nuoria pelaamaan. Saimme myös hyvää palautetta pelin kehittämiseen.



Nyt VR-laseilla toimiva perehdytyspeli on valmis ja sitä tullaan testaamaan muun muassa syksyn Digiagendan Roadshow -tapahtumissa. Selainpohjaisen rekrytointipelin versiot ovat kokeiltavina Discordissa, jossa yhteistyökumppanillamme Virtual Dawnilla on oma yhteisö. Peliä kehitetään edelleen, mutta se on jo julkisesti testattavissa: Pelasta Espoo - Kiinteistönhoitaja The Game(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan).

Myös suomen kielen taitotaso -testi on ollut testattava ja herättänyt positiivista kiinnostusta. Kesäkuussa teimme Leppävaaran testitapahtumassa hyviä havaintoja ja saimme testin tekijöiltä arvokasta palautetta. Positiivista on ollut myös se, että hälyisestä testiympäristöstähuolimatta testaajat ovat motivoituneesti tehneet testin loppuun saakka.

Kokeilujen tuotoksiin voi tutustua Digiagendan Roadshow -tapahtumissa, jotka jatkuvat syksyllä:

26.8. Ison Omenan palvelutorin Stage klo 15-18

10.9. Tapiolan kirjasto klo 15-18

17.9. Espoonlahti, elämysbussi Välkky Lippulaivan edustalla klo 15–18

Kokeilut toteutetaan osana Espoon kaupungin Digiagenda-ohjelmaa, joka edistää palvelujen digitalisointia ja uuden teknologian hyödyntämistä. Digiagenda perustuu kokeiluihin, joissa testataan uusia ideoita ja kehitetään niitä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tavoitteena on löytää tulevaisuuden ratkaisuja, jotka vastaavat kaupungin ja sen asukkaiden tarpeisiin ja edistävät kokeilukulttuuria.

Lisätietoja Digiagendasta ja meneillään olevista kokeiluista: espoo.fi/digiagenda