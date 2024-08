Keskuskauppakamari: Teollisuuden tuotantoluvut valavat uskoa kaivattuun suhdannekäänteeseen – tulkinnassa täytyy varoa ylilyöntejä

Kesäkuu sujui teollisuuden toimialoilla vähintään kohtalaisesti. Tuotanto oli selvässä kasvussa, ja jopa uusissa tilauksissa nähtiin pientä piristymistä. Tilanne on silti tilauskirjojen osalta vaikea, eivätkä alkukesän lukemat tuoneet oleellista muutosta.

Suomessa sijaitsevien teollisuuden toimipaikkojen uusien tilausten arvo nousi kesäkuussa 0,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Ottaen huomioon uusien tilausten rajut heilahtelut voidaan siis sanoa, että pysyttiin paikallaan. Tilaukset kasvoivat kemian- ja paperiteollisuudessa. Sen sijaan metalliteollisuuden tilauskertymä oli yhä pakkasella suhteessa viime vuoteen.

”Jopa nollakasvu on uusien tilausten osalta parempaa kuin mihin on totuttu viime aikoina. Kovin tyytyväinen ei tilanteeseen silti voi olla, koska osittain on kyse siitä, että vertailutaso edelliseltä vuodelta alkaa sekin olla jo kovin matala”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Koko vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon osalta teollisuusyritysten uudet tilaukset laskivat 7,1 prosenttia.

”Kokonaisuudessaan ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskertymä jäi vaisuksi, eivätkä tuotannon näkymät ole siten syksyä ja talvea ajatellen lupaavia. Korkojen lasku tukee jatkossa Suomen teollisuutta, joka keskittyy vahvasti investointihyödykkeisiin ja teollisuuden välituotteisiin. Valitettavasti prosessi vie aikaa, ja matka vahvaan kysyntäympäristöön on pitkä”, sanoo Appelqvist.

Kesäkuussa tehtailla nähtiin silti lupaavaa vipinää tuotannon osalta. Teollisuustuotanto kasvoi sekä suhteessa viime vuoteen että edelliseen kuukauteen. Kuukausitasolla kausitasoitettu tuotanto nousi 3,6 prosenttia. Vuositasolla teollisuuden tuotanto oli 3,1 prosenttia edellisvuotta korkeammalla. Yhtä hyviä lukemia ei ole nähty tammikuun jälkeen.

”Hyvät tuotantoluvut valavat uskoa Suomen kaivattuun suhdannekäänteeseen, mutta tulkinnassa täytyy varoa ylilyöntejä. Pitkään jatkuneen heikon vaiheen jälkeen kaikilla on kova halu löytää positiivisia merkkejä. Mistään dramaattisesta käänteestä tuskin on vielä kyse, ja kansainvälisen talouden vetoapu vientikysynnälle on toistaiseksi heikkoa. Tilanne kulkee kohti parempaa, mutta pienin askelin”, arvio Appelqvist.