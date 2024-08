Analyytikot selvittivät parhaat mitalimahdollisuudet Suomelle

Suomalaiset ovat menestyshaluista urheilukansaa, jolle viime vuodet ovat olleet vaikeita. Kansainvälistä menestystä ole tullut etenkään olympialaisista, joissa suomalaiset eivät ole toistaiseksi saaneet yhtään mitalia. Jos tilanne pysyy ennallaan, on kyseessä historiallisen huono tulos.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori väläytteli Yleisradion haastattelussa ideaa, jossa suomalaisten kannattaisi keskittyä kapeampaan määrään lajeja. Näin pärjäämisen todennäköisyys olympiakisoissa nousisi.

Markkinointiyritys ToinenPHD päätti analysoida asiaa eli auttaa urheilujohtajia heidän perimmäisessä tehtävässään: mitalien kiikuttamisessa kansalle.

Lukuisille suomalaisyrityksille markkinatutkimuksia ja -analyysejä sekä kasvustrategioita tekevän yhtiön tutkijat arvioivat missä olympialajeissa Suomella olisi todennäköisesti parhaat mahdollisuudet voittaa mitaleja kesäolympialaisissa.

Ihanteellisessa lajissa on paljon mitaleita jaossa, kilpaharrastajamäärät ovat maltilliset, lajissa liikkuu vähän rahaa ja harjoitteluolosuhteisiin satsaaminen on hallittavissa.

“Neljä lajia nousee useimmilla kriteereillä potentiaalissaan ylitse muiden. Miekkailussa, soudussa, ammunnassa ja melonnassa on tarjolla yhteenä 153 olympiamitalia, joista 51 on kultaisia. Parhaan valmennus- ja lajiosaamisen härski rekrytointi rahalla Suomeen onnistuu kohtuupanoksin”, tiivistää ToinenPHD:n tutkimusjohtaja Kari Tervonen ja jatkaa:

“Soudussa ja melonnassa olemme jo saavuttaneet arvokisamenestystä varsin pienellä panostuksella. Entä jos lajeihin satsattaisiin yhtä paljon rahaa kuin jääkiekkoon, ja osana kouluopetusta ryhdyttäisiin seulomaan parhaita talentteja esiin. Lähes 75% jokaisen ikäluokan miehistä oppii ampumaan tauluun osana varusmiespalvelusta. Pelkästään ammunnassa on tarjolla 45 eriväristä mitalia”.

Tiimin kulttuurisiipi arvioi myös sitä, mille lajeille voisi löytyä herkimmin Suomen kansan tukea.

“Halusimme arvioida myös kulttuurisia muuttujia, jotka vaikuttavat siihen mihin lajeihin keskittyminen todennäköisimmin saisi kansan tuen. Meillä on yli 100 000 järveä, joissa on yli puoli miljoonaa soutuvenettä. Suomessa on 1,5 miljoonaa luvallista ampuma-asetta ja aseluvan haltijoita on lähes puoli miljoonaa. Näin ollen nostamme potentiaalisten menestyslajien listan kärkeen soudun, melonnan ja ammunnan”, sanoo selvityksen ideoinut ToinenPHD:n luova johtaja Jani Halme.

”Yksittäisten lajien laaja maailmanlaajuinen suosio saattaa imaista myös suomalaiset mukaan tiettyjen lajien pariin, mutta tuota houkutusta kannattaa välttää. Niissä kun on ankara kansainvälinen kilpailu. On panostettava nimenomaisesti lajeihin, jotka saavat urheilujohtajat näyttämään neroilta”, Tervonen lisää.

Halme korostaa priorisoinnin merkitystä. Kun keskeisimpänä tavoitteena on löytää Suomen helpommin mitalikantaan nostavat lajit, tulee välttää panostuksia laajasti kilpailtuihin ison rahan ammattilaislajeihin. Tällaisia ovat vaikkapa maailman suosituimmat palloilulajit kuten jalkapallo.

”Yksilöpuolella sadan metrin juoksut ovat kartettavien listojen ehdottomia kärkilajeja sekä naisissa että miehissä. Ja koska on riski, että USA ottaa jatkossakin miesten koripallon tosissaan, rankkaamme sen kaikkein viimeisimmäksi kultamitalipotentiaalin osalta”, Tervonen täydentää.

On myös liian riskialtista satsata muutoin lupaaviin lajeihin, joissa on vain pari kultamitalia tarjolla. Muutoin kärkeen saattaisivat nousta myös rytminen kilpavoimistelu, nykyaikainen viisiottelu ja kuviouinti.

Edellisissä kesäolympiakisoissa Tokiossa kymmenen maata saavutti vähintään 10 kultamitalia. Norja sai neljä kultamitalia, ja Ruotsi kolme.

“Uskomme, että kahdessa olympiadissa investointien keskittämisellä, kovalla treenillä ja armottomilla lajisatsauksilla nuo tasot pitäisi saavuttaa”, Tervonen kiteyttää.

Analyytikoiden lista siitä mihin kesälajeihin Suomeen kannattaisi panostaa: