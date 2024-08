Kaikkonen hallitukselle: Kouluihin kännykkärauha ja ripeästi

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan alkava syyslukukausi on syytä jättää viimeiseksi, jota älypuhelimet häiritsevät kouluissa. Kaikkonen patistaa Orpon hallitusta tuomaan vihdoin eduskuntaan lakiesityksen, jonka nojalla kouluihin saadaan täysi kännykkärauha.



Kaikkonen vetoaa viime kesänä julkaistuun YK:n raporttiin, jonka mukaan pelkkä älypuhelimen läsnäolo oppitunnilla heikentää oppimista. Jos puhelinta käytetään kesken oppitunnin, voi keskittymisen palautumisessa mennä jopa 20 minuuttia.



- Älypuhelimesta on valitettavasti tullut koululuokkiemme häirikkö, joka nakertaa koululaisten mahdollisuutta keskittyä ja oppia, sanoo Kaikkonen.



- On käyty keskustelua siitä, onko kännykkä koululaisen perusoikeus. Mielestäni koululaisen perusoikeus on käydä koulua ja oppia rauhassa. Oikeus oppiin pitää turvata siivoamalla älypuhelimet nurkkaan koulupäivän ajaksi.



- Kannustan hallitusta tuomaan ripeästi mahdollisimman selkeän lakiesityksen asiasta eduskuntaan. Keskusta on valmis tällaista lakia tukemaan. Laki on saatava voimaan lähikuukausina. Yhtään lukukautta ei pidä enää haaskata, Kaikkonen toteaa.



Viime kesänä YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco vaati valtioita asettamaan tiukat rajat älypuhelimille kouluissa. Raportin mukaan lähes neljäsosa maailman maista on kokonaan kieltänyt puhelimen käytön kouluissa.



- Tutkimusnäyttö älypuhelinten aiheuttamista ongelmista koulunkäynnissä on vankkaa. Myös palaute vanhemmilta ja opettajilta on, että selkeät kansalliset pelisäännöt tarvitaan ja pian. Ei voi jatkaa niin, että joissain koulussa homma toimii ja toisissa ei. Nyt on päättäjien aika toimia yhdessä tilanteen korjaamiseksi, Kaikkonen sanoo.



- Uskon, että eduskunnassa voisimme koota poikkeuksellisen laajan enemmistön lakihankkeen taakse. Koulutuksen ja lasten asiassa tarvitaan yhteistyötä, nyt on tekojen aika hallituksessa ja eduskunnassa.