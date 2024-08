20-vuotiaan Flow’n perjantaissa kuultiin suuria tähtiä ja vahvoja rytmejä

Englantilainen soultähti Raye helli yleisöä majesteetillisella esiintymisellään, jossa englantilaislaulajan ääni kohosi vaaleanpunaisena hehkuvan Suvilahden taivaan ylle. Halsey sytytti päälavalla yleisöä hengittävällä, elinvoimaisella ja syvän henkilökohtaisella ilmaisullaan, jossa tyyneys ja vahva tulkinta kutoi yleisön osaksi tunnerikasta ja vilpitöntä esitystä.

Balloon 360° -lavalla kongolaisen KOKORO!-orkesterin uniikki ja täysin vastustamaton groove vyöryi kuulijoihin kuin genrerajoja rikkova myrsky. Samalla lavalla esiintynyt indierockyhtye The Holy jätti jäähyväisensä festivaalilavoille. Legendaarinen DJ-trio Body & Soul muutti Heineken Backyardin vastustamattomaksi grooven tyyssijaksi, kun taas The Other Soundilla esiintynyt Evichsen liikkui suvereenisti konreettisen musiikin, äänitaiteen ja performanssin kentillä.

Silver Arenalla räppäri-näyttelijä Vince Staples otti tilan haltuun, ja samalla linjalla jatkoi täysin pysäyttämöttämällä energialla esiintynyt IDLES. Brittipunkkareiden musiikki hehkui sykkivää voimaa, jossa leikillisyys, raivo ja rakkaus kohtasivat toisensa jättämättä ketään yleisössä kylmäksi. Vertaansa vailla oleva Janelle Monáe päätti Silver Arenan illan tyylikkäällä ja taidokkaalla esityksellä, jossa oli mukana jytää ja jyskettä juuri oikeassa suhteessa.

Kaunis Tiilikello toimi ympäristönä Timo Viialaisen hypnoottiselle Seakey (and then I picked up my...) -teokselle, jonka minimalistiset, motoriset veistokset synnyttivät meditatiivisiakokemuksia. Viialaisen näyttely on muiden festivaalin esillä olevien teosten tapaan nähtävillä koko viikonlopun ajan. Flow Talks ohjelma käynnistyi yhdessä Youtuben kanssa toteutetulla Flow Talks AI & Creativity -paneelilla, jossa Google DeepMind -projektin Hema Manickavasagam ja tutkija Ethan Manilow käsittelivät keinoälyn roolia luovassa ja taiteellisessa toiminnassa.

The Sustainable Food -kilpailun finalisteista löytyi voittaja. Tiukan arvioinnin päätteeksi tuomaristo myönsi palkinnon ravintola N4KUlle, jonka herkulliset, vietnamilaishenkiset annokset toimivat suvereenisti niin maun, saavutettavuuden, vastuullisuuden kuin kestävyydenkin tasolla.

Flow Festival jatkuu lauantaina ja sunnuntaina innostuneissa tunnelmissa. Viikonlopun aikana festivaalilla esiintyvät muun muassa elektronisen musiikin supertähti Fred again.., brittipopin legenda Pulp, ranskalainen sensaatio L'Impératrice sekä monipuolisimmista tähdistä James Blake. Upeiden artistien lisäksi festivaalivieraat saavat nauttia korkealaatuisesta ruokatarjonnasta, ensiluokkaisesta taiteesta sekä ajankohtaisesta puheohjelmasta koko viikonlopun ajan.









Flow Festival 2024 pääyhteistyökumppani on Heineken. Kumppanit ovat Lanson, Vaasan, Tietoevry Create, Finnair Visa Credit, Cult ja Helsingin kaupunki, mediakumppanit Clear Channel, Helsingin Sanomat, Finnkino, Radio Helsinki ja Resident Advisor, ja tuotantokumppanit Creative Technologies ja Stopteltat.

