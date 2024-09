Eetu Julinin romaani 347 on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Tuhansia nuoria astuu vuosittain perustuslain nojalla asepalvelukseen. Yksi heistä on Lehtonen, jonka on jätettävä masentavan lattea keskinkertaisuus taakseen ja saavutettava elämässä menestyjän status, olla jotakin. Tavoite on kristallinkirkas: päästä reserviupseerikurssille ja siirtyä osaksi yhteiskunnan eliittiä hinnalla millä hyvänsä. Seuraavassa saapumiserässä palvelukseen astuu alokas Sääksjärvi, joka muuttaa peruuttamattomasti kaiken.



Millaista on suorittaa asepalvelus ylikierroksilla käyvässä, myöhäismodernissa yhteiskunnassa, jossa vittu mikään ei riitä, vaikka tekisi kaikkensa? 347 kertoo kaoottisen aikansa asepalveluksen arjesta. Tiedossa on hikeä, paskaa, hernekeittoa, rynnäkkökiväärien räiskyntää, nuoruuden (suuruuden) hulluutta, omien rajojen löytämistä, palavasti rakastumista sekä oman keskinkertaisuuden kammoksuntaa – elämää 347 aamun edestä.



Eetu Julin (s. 2001) on helsinkiläinen esikoiskirjailija, joka opiskelee Helsingin yliopistossa suomen kielen maisteriohjelmassa. Lisäksi hän on toiminut Toisinkoinen-palkinnon raadin jäsenenä. 347 on Julinin kaunokirjallinen debyytti.

JULIN, EETU : 347

340 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523812680

Ilmestymisaika: Toukokuu 2024

