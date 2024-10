Juha-Pekka Koskisen nuortenkirjasarjalle jatkoa

Juha-Pekka Koskisen nuortenromaani Likainen totuus on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Marsin kamaran taakseen jättänyt retkikunta saa jo matkalla levottomutta herättävän salaperäisen viestin Maasta. Linda, Ben, Amanda ja Joni huomaavat, ettei edes kaikkiin retkikunnan jäseniin voi luottaa.



Maassa selviää nopeasti, ettei Marsissa kerrottu totuus Maasta pidä paikkaansa. Planeetta ei ole autio eikä tyhjä. Alkaa pitkä ja vaivalloinen tutkimusretki, sillä nelikko haluaa Maxin avustuksella selvittää, mitä on tapahtunut ja miksi.



Mitä syvemmälle Maan metsien uumeniin tutkimus edistyy, sitä arvoituksellisemmaksi se käy. Maan kamaralta ystäviä ja vihollisia on entistä vaikeampi erottaa toisistaan. Linda, Ben, Amanda ja Joni joutuvat testiin, jollaisessa he eivät ole koskaan olleet.



Juha-Pekka Koskinen (s. 1968) on julkaissut vuodesta 2004 lähtien yli 50 teosta, voittanut muun muassa Savonia-palkinnon sekä ollut kahdesti romaaneillaan Finlandia-ehdokkaana ja nuortenromaaneillaan kahdesti Arvid Lydecken -ehdokkaana.

KOSKINEN, JUHA-PEKKA : Likainen totuus

140 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523812727

Ilmestymisaika: Lokakuu 2024

