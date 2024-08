Mitä on onni menetysten varjossa, kysyy uutuusromaani "Terveisiä isälle"

Pirkko Jurvelinin romaani Terveisiä isälle on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Eläköitynyt Raija alkaa pohtia onnea ja identiteettiään menetettyään ensin isänsä, sitten äitinsä ja lopulta siskonsa. Mitä on onni, ja voiko sen ohi kulkea tietämättään? Olisiko vihdoin hänen aikansa alkaa elää muiden sijasta itselleen?



Raijan tietämättä hänen elämänsä on kietoutunut yhteen kirjamessuilla tapaamansa Helinän kanssa, joka yrittää samaan aikaan koota itseään uudelleen menneisyytensä palasista. Lapsuudessa koetut tapahtumat nousevat pintaan, kun Helinä yrittää auttaa itsetuhoisesti käyttäytyvää oppilastaan Markusta. Markus etsii turvallista aikuista johon tukeutua, jolloin Helinä joutuu pohtimaan omia rajojaan rehtorina. Helinän mieltä painaa myös salaisuus, jonka paljastamiseen hän odottaa oikeaa hetkeä.



Terveisiä isälle on autofiktiivinen kertomus, joka kuvaa elämän käännekohtia, uuden, kokonaisemman identiteetin rakentumista ja menetettyjen vuosien kiinni kuromista.



Pirkko Jurvelin on saksalaiseen ja englantilaiseen filologiaan erikoistunut maisteri ja opettaja. Hän on julkaissut useita tietoteoksia sekä romaaneja. Terveisiä isälle on Jurvelinin kahdeksas romaani.

JURVELIN, PIRKKO: Terveisiä isälle

288 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524170062

Ilmestymisaika: Elokuu 2024

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.