Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Latokaskesta tontti liikuntahallin suunnittelua varten

Tontteja asuinrakentamiseen ja päiväkotitoimintaan

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata Espoonlahdesta, osoitteesta Kajuuttakuja 5, tontin Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle. Tontille on rakennettava valtion tukemia 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavia asumisoikeusasuntoja. Vuokra-aika on 60 vuotta.

Kurttilasta, osoitteesta Alustalaisentie 1, jaosto päätti vuokrata tontin päiväkotitoimintaa varten Hoivarakentajat Oy:lle tai Hoivarakentajat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Päiväkotitoiminnan tuottajana on Norlandia Päiväkodit Oy. Tontin vuokra-aika on 30 vuotta.

Latokaskesta varattiin tontti liikuntahallille

Jaosto varasi Olarin Voimistelijat ry:lle (OVO) ja Latokasken Liikuntakeskus Oy:lle (LKK) tontin liikuntahallin suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten.



OVO on vuonna 1981 perustettu 3000 jäsenen espoolainen liikuntaseura, joka tarjoaa laadukasta liikuntaa ja huippuvoimistelua kaiken ikäisille, ja LLK tuo hakemuksessa esiin olevansa voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhtiö. LLK:n omistuspohja on sama kuin RoGa Sport Oy:lla, joka rakentaa parhaillaan monikäyttöistä mailapelikeskusta Espoon Laajalahteen.



Hankkeen tavoitteena on toteuttaa liikuntahallihanke, joka tulee palvelemaan kaikkia kuntalaisia junioreista senioreihin. Alustavat keskustelut yhteistyöstä on käyty myös kahden tennisseuran sekä Espoon kaupungin liikunnan ja urheilun tulosyksikön kanssa.



Tavoitteena on, että uusi liikuntahalli voitaisiin ottaa harjoittelu- ja kilpakäyttöön arviolta vuoden 2026 loppuun tai 2027 vuoden alkuun mennessä. Varaus on voimassa 31.8.2025 saakka.

Keilaniemen varauksia jatkettiin

Jaosto jatkoi Keilalahdentien varrella sijaitsevan toimistorakennushankkeen suunnitteluvarausta SRV Yhtiöt Oyj:lle ja Keilaniemenrannan edustan vesialueelle kaavaillun hyvinvointikeskuksen suunnitteluvarausta Nordic Urban Oy:lle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

