Nimitys: Riku Tapio on Salibandyliiton uusi toiminnanjohtaja

Tapio siirtyy Salibandyliittoon TUL:n (Suomen Työväen Urheiluliitto) pääsihteerin tehtävästä. Salibandyliitossa hän aloittaa maanantaina 14.10.2024.

Salibandyliiton toiminnanjohtajana vuodesta 2020 toimineen Pekka Ilmivallan viimeinen työpäivä on 31.8.2024. Siirtymävaiheen yli Salibandyliiton väliaikaisena toiminnanjohtajana toimii yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen.

- Saimme hyvän joukon tasokkaita hakemuksia ja loppuvaiheessa kisa oli todella tiukka. Viiden parhaan joukkoon edenneistä kenen tahansa valinnalla Salibandyliitto olisi ollut hyvissä käsissä ja pääsimme valitsemaan laadukkaista kandidaateista sopivimman, Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori toteaa tyytyväisenä.

Puheenjohtaja Vuori kertoo, että toiminnanjohtajan pesti kiinnosti niin lajiyhteisön sisältä kuin urheiluyhteisössä laajemminkin. Vuoren mukaan Riku Tapion eduksi tilanteen käänsi hänen monipuolinen osaamisensa ja johtamistaidot.

- Riku Tapion ihmisläheinen, mutta jämäkkä johtajaprofiili ja hänen erinomaiset yhteistyötaitonsa antavat hyvät edellytykset draivata Salibandyliiton kehittämistä seuraavalle tasolle. Liittotason johtamiskokemuksen ja talousosaamisen lisäksi hänellä on palloilulajien seuratoimintataustansa ansiosta kokemusta ja realistinen kuva toimintaympäristöstä. Lähivuosien kriittisiä asioita on lisäksi lajiliittoyhteistyön konkretiaan vieminen ja uskomme, että Riku Tapion näytöt verkostojohtamisesta auttavat onnistumaan tässä. Hallituksen puolesta voin todeta, että odotamme innolla lokakuussa alkavaa yhteistyötä, Vuori päättää.

Riku Tapio on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt urheilun parissa käytännössä koko työuransa. Koripalloseura Kataja Basketin toiminnanjohtajana hän on toiminut kahteen otteeseen 2013–2015 ja 2016–2019. Välissä hän kävi jalkapalloseura FC KTP:n toimitusjohtajana 2015–2016. TUL:n pääsihteeriksi Tapio nimitettiin 2019.

Tuoreeltaan Tapio toimi myös Olympiakomitean fasilitoiman urheilun verkostojohtaminen ja rakenneratkaisut -työryhmän puheenjohtajana. Työ oli käynnissä tammikuusta kesäkuuhun 2024. Urheilun digitalisaation ohjausryhmän (Suomisport) jäsen Tapio on ollut joulukuusta 2020 lähtien.

Alun perin Kotkasta kotoisin oleva Tapio asuu Länsi-Helsingissä. Työmatka pitenee vain vähän, kun Pitäjänmäen Sporttitalo vaihtuu Alakiventielle Helsingin Myllypuroon. Vapaa-ajalla liikkeessä Tapion pitävät tuore tennisharrastus ja muut pallopelit.

– Olin samalla hetkellä helpottunut päätöksestä ja innostunut mahdollisuudesta, kun Salibandyliiton pesti varmistui. Vähän jo syke nousi, kun puheenjohtaja Vuori soitti ja kertoi uutiset. Kiitollinen olen luottamuksesta, perusrauhallinen, mutta herkästi innostuva, Tapio kommentoi hymyillen.

Salibandytaustaa ei Tapiolla ole. Lajin hän näkee yhteiskunnallisesti isoksi ja merkittäväksi.

– Haluan ajatella voimavarana sen, etten tule lajista. Liikunta ja urheilu ovat minulle kuitenkin sydämen asia. Laji ja konteksti muuttuvat, mutta edelleen olen urheilun parissa. Organisaatiossa on joka tapauksessa lajiosaamista valtavasti. Kyseessä on iso yhteiskunnallisesti merkityksellinen laji. Ymmärrykseni mukaan Salibandyliitossa on äärimmäisen sitoutunut porukka, joka haluaa kehittää ja kehittyä.

Salibandy saa Tapiosta helposti lähestyttävän, humaanin ja sitoutuneen johtajan.

– Huonosti lähden mukaan sellaiseen mihin en täysin usko, mutta siihen mihin lähden, niin sitoudun aina täysillä. Työt tehdään tosissaan, muttei totisesti, pilke silmäkulmassa, Tapio luonnehtii ja jatkaa:

– Koen olevani hyvä ihmisten kanssa ja haluan tehdä asioita yhdessä En usko autoritääriseen johtamiseen ollenkaan. Kaikki viisaus ei asu minussa, joten yhdessä tehdään. Toinen puoli on toki se, että haluan olla tekemässä päätöksiä ja mahdollisimman monessa rajapinnassa mukana.

Tarkemman analyysin ja toimien aika on myöhemmin Salibandyliitossa, mutta Tapio jo hieman maalaa tilannetta, jossa hän hyppää suuren suomalaisen urheilujärjestön vetovastuuseen.

– Ajat ovat taloudellisesti tiukkoja koko yhteiskunnassa, eikä liikunta ja urheilu ole siitä poikkeus. Ensimmäinen vaihe haasteiden äärellä on tilanteen tunnistaminen ja tilanteeseen on näkemykseni mukaan myös herätty urheilussa. On yksiselitteistä, että liikunnalle ja urheilulle on ehdottomasti tilausta – yhteiskunta kaipaa liikuttajia.

– Salibandylla on isona lajina mahdollisuus tehdä erityisen paljon liikunnan ja urheilun edistämiseksi. Lajin parissa on sitoutuneita toimijoita läpi koko lajiyhteisön ja lajilla on runsaasti harrastajia kaikissa ikäluokissa. Lajilla on myös paljon kasvupotentiaalia, minkä ulosmittaaminen on lajiyhteisön yhteinen mahdollisuus, Tapio päättää.