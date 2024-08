Varhaiskasvatus vahvistuu Varkaudessa, kun Diak kouluttaa lisää varhaiskasvatuksen sosionomeja

Varhaiskasvatuksen tilanne koko Suomessa on hälyttävä, ja alalla on kova työvoimapula myös Keski-Savon alueella. Erityisesti Varkaudessa sekä ympäristökunnissa on ennakoitu tarvetta varhaiskasvatuksen sosionomeille.

Diak haluaa tuoda panoksensa työvoimapulan helpottamiseksi sosionomi (AMK), varhaiskasvatus -koulutuksella, jonka ryhmä aloittaa Varkaudessa 12. elokuuta.

Keski-Savon koulutus- ja työvoimatarpeita on mietitty yhdessä muun muassa Varkauden kaupungin kanssa. Korkeakoulutuksella pyritään turvaamaan tulevaisuuden varhaiskasvattajat alueella.

− Työelämä muuttuu tällä hetkellä nopeasti ja tarvitsemme uudenlaisia toimintatapoja, joilla muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata. Diakin varhaiskasvatuksen sosionomikoulutus on työelämän ja opiskelijoiden tarpeesta lähtevä koulutusyhteistyö, jossa Keski-Savon kunnat ja Diak ovat löytäneet hienosti toisensa. Odotan innolla koulutuksen käynnistymistä, Varkauden kaupunginjohtaja Joonas Hänninen sanoo.

Teoriaa etänä ja käytäntöä paikan päällä oppien

Varkauden varhaiskasvatuksen sosionomin koulutus toteutuu verkkopainotteisesti monimuotona. Teoriaopinnot voi siis suorittaa joustavasti etänä ja käytäntö opitaan läsnä ollen joko alueen oppilaitoksissa tai työelämän aidoissa ympäristöissä.

Koulutusten toteutustapa vahvistaa opetuksen työelämälähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja ammatillista kasvua opintojen aikana.

− Haluamme tuoda laadukasta korkeakoulutusta sinne, missä sille on työelämän esiin tuomaa tarvetta. Tavoitteenamme on, että opiskelijat ja alalla työskentelevät kohtaavat toisensa. Näin myös työnantajilla on mahdollisuus rakentaa hyviä suhteita tulevien ammattilaisten suuntaan jo opintojen aikana ja sitouttaa heitä jatkossa töihin omalle alueelleen sekä organisaatioihin, kertoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Elina Juntunen.

Opiskelijat suorittavat opinnoissaan sosionomin tutkinnon, joka sisältää varhaiskasvatuksen suuntaavat opinnot. Tutkinnolla opiskelijoilla on mahdollisuus työllistyä laajasti erilaisiin työtehtäviin.