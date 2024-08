Iloranta palkittiin Euroopan parhaana maatilamajoituksena.

Hauholainen Iloranta on voittanut arvostetun EU Business Newsin järjestämän European Travel Awards -kilpailun kategoriassa 'Best Farm Accommodation 2024 - Southern Finland'. Jo yli 80 vuotta toiminut perheyritys osoittaa, että pienikin suomalainen maaseutumatkailukohde voi menestyä Euroopan tasolla tarjoamalla aitoja elämyksiä ja innovatiivista palvelua. Palkinto on osoitus Ilorannan pitkäjänteisestä, korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnasta maaseutumatkailun saralla. Kilpailun tasosta kertoo myös se, että viime vuonna Muumimaailma palkittiin parhaana perhelomakohteena.