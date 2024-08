Taidetyöpajoja ja opastuksia Vanhan Vaasan museossa 18.8.

Loukon tuvassa järjestetään sunnuntaina 18.8. klo 13–15 kahden taiteilijan, Alan Bulfinin ja Pii Anttilan taidetyöpaja Toivon, että kasvat. Tekeminen sopii kaikenikäisille ja monikielisille. Työpajaan osallistuminen on maksutonta.

Taidehetkessä tehdään tarinanoppa ja luodaan tarina piirtämällä vihkoon heittojen perusteella. Sen jälkeen vihko annetaan toiselle henkilölle luettavaksi. Toivon, että kasvat -taidehetkessä tarinan toivotaan kasvavan jatkuvasti, tuoden esille erilaisia näkökulmia ja ihmisten ajattelutapoja. Tavoitteena on myös henkilökohtainen kasvu. Lukija näkee yhden sivun kerrallaan, joten tarinan kehitys on yllätyksellistä ja hauskaa.

Alan Bulfin on Seinäjoella asuva irlantilainen taiteilija, joka tekee ekologista taidetta biohajoavista materiaaleista. Hän on valmistunut Ulsterin yliopistosta ja on pitänyt näyttelyitä ympäri Eurooppaa, voittaen myös Ev+a 2008 -palkinnon. Pii Anttila on tuottaja ja taiteilija, joka on kuratoinut ja tuottanut taidetapahtumia yhdessä Bulfinin kanssa. Hän on erikoistunut taiteen tapahtumallistamiseen. Anttila on valmistunut Aalto-yliopistosta ja Lapin yliopistosta ja työskentelee Seinäjoen taidehallissa.

Taidehetki on toteutettu aiemmin Seinäjoen juna-asemalla, Pikkuprovinssissa ja Kurikan Tori-illassa. Projekti sai tukea vuonna 2023 Suomen kulttuurirahastolta sekä Taiteen edistämiskeskukselta.

Vanhan Vaasan museoon voi tutustua sunnuntaina lyhyillä opastuksilla kl 14 englanniksi, klo 15 suomeksi ja klo 16 ruotsiksi.

Vanhan Vaasan museossa avautuu myös näyttely Suolanpärskeitä ja tervantuoksua, jonka on tuottanut KulturÖsterbotten yhdessä alueen muiden merenkulkumuseoiden kanssa. Kiertonäyttely esittelee muiden muassa merkittäviä vaasalaisia laivanvarustajia, kuten Carl Gustaf Wolffin ja Abraham Jakob Wasastjernan.

Vanhan Vaasan museo on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin klo 10–17 vielä 31.8. saakka. Museoon on ilmainen sisäänpääsy.