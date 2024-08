Ajola Yachts tuo 46-jalkaisen Oceanis-purjeveneen Helsingin Uivaan venenäyttelyyn

Iso vene on vaihtoehto kalliille huvilalle?

Vaikka uusien veneiden rekisteröintien määrä on toistaiseksi edellisvuotta pienempi, veneiden koko on ainakin purjeveneiden osalta selvästi aiempia vuosia suurempi. “40 on uusi 30 (jalkaa)”, tuumattiin leikkimielisesti niin Venealan keskusliitto Finnboatissa kuin Beneteaun purjeveneitä Ajola Yachtsin nimellä maahantuovassa Ajolanranta Oy:ssä.

Aika näyttää, kenties trendi on kääntymässä sellaiseksi, että kalliin huvilan vaihtoehtona harkitaan yhä useammin isoa venettä ja sen mukana tulevaa vapautta ja vaihtuvia maisemia.

Helmikuussa 2024 Suomeen saapunut Beneteau Oceanis 46.1 herätti ansaittua ihastusta Beneteaun valtavan kokoisella purjeveneosastolla Boot Düsseldorfin venemessuilla ja on jo päässyt purjehduksille tuoreen omistajansa ohjaamana Suomen ja Viron saaristoissa.

Hyvä hetki veneostoksille

– Nyt korona-ajan jälkeen on pitkästä aikaa hyvä hetki hankkia veneitä. Beneteaun purjeveneiden tuotantoajat on normalisoituneet, ne ovat nyt olleet tyypillisesti puoli vuotta. Oceanis 46.1:n lisäksi tämän vuoden toimituksiimme on tulossa vielä Oceanis 37.1 ja ensi vuoden puolella Oceanis 40.1. Nämä ovat isoja veneitä. Tämän vuoden toimituksiin on myyty myös First 24. Nyt pitää iloita näistä ja siitä, että veneiden saatavuus on parantunut. Pari-kolme vuotta sitten veneitä ei ylipäätään saanut ja hinnatkin nousivat, Ajolanrannan yrittäjä ja toimitusjohtaja Antti Saarisalo iloitsee.

Uusia purjeveneitä rekisteröitiin Traficomin mukaan tammi-kesäkuussa 13 prosenttia vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja kaikkia vesikulkuneuvoja 24 prosenttia vähemmän. Uusia purjeveneitä on rekisteröity Suomessa tammi-kesäkuussa 7 ja heinäkuun puolella kaksi lisää.

– Uivan messutarjouksena tarjoamme kaikkiin veneisiimme rahdin ilmaiseksi Ranskasta Suomeen. Lisäksi Beneteau tarjoaa 140-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi vielä merkittävää kampanjaetua joihinkin veneyksilöihin, jotka ovat tehtaan tämän vuoden tuotannossa. Ne ovat varustemuutosten osalta tietysti rajoitetumpia, mutta toimitusaika on ripeä, Saarisalo kertoo.

Tervetuloa tutustumaan!

Helsingin Uivassa venenäyttelyssä 15.–18.8.2024. pääset tutustumaan Oceanis 46.1 -veneeseen täysin rikattuna ja purjehdusvalmiudessa (laituripaikka A31, Ajola Yachts). Ajolanrannan asiantuntijoilta voit kysyä myös muista Beneteau-malliston purjeveneistä ja Rymättylässä sijaitsevan Ajolanrannan venetelakan palveluista.

Lisätietoa ja tiedustelut koepurjehdusmahdollisuuksista:

Antti Saarisalo, toimitusjohtaja

Ajolanranta Oy, Ajola Yachts

Puh. 040 511 1875

antti@ajolayachts.fi

Lue lisää:

Purjevene-esittely: Oceanis 46.1

Venelaskuri

Ajolanranta täytti 15 vuotta ja juhli miljoonaluokan investointien valmistumista

https://uiva.fi/