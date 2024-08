Vakavaraiselta POP Pankki -ryhmältä jälleen vahva tulos

Suomen talouden kehityksen jatkuessa alkuvuodesta vaimeana, POP Pankki -ryhmän antolainaus kasvoi yrityslainavetoisesti kaksi prosenttia 4 651,6 miljoonaan euroon. Ryhmän talletuskanta pysyi viime vuodenvaihteen tasolla ja oli 4 322,0 miljoonaa euroa, määräaikaistalletukset kiinnostivat asiakkaita ja niiden määrä kasvoi lähes 12 prosenttia. Yhteensä liiketoiminnan tuotot kasvoivat 17,4 prosenttia.

POP Pankki -ryhmän liiketoiminnan kulut kasvoivat 10,4 prosenttiin. Viime vuosien voimakkaan inflaation lisäksi kuluja lisäsi ryhmän laajan peruspankkijärjestelmäuudistus, jonka käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan vuonna 2025.



”Vaikka korkoympäristö on ollut suotuista koko toimialalle, onnistui POP Pankki -ryhmä erityisen hyvin. Luottokantamme kasvoi ja korkokatteen vahvistumisen lisäksi onnistuimme säilyttämään palkkiotuottojen hyvän tason. Teimme jälleen kerran ryhmän historian parhaan tuloksen. Tämä on osoitus siitä, että olemme POP Pankki -ryhmässä tehneet oikeita ja oikea-aikaisia asioita. Peruspankkijärjestelmäuudistus on seuraavan pitkän tähtäimen strategiakautemme kulmakiviä sekä kulurakenteen hallinnan että nopeamman tuote- ja palvelukehityksen saavuttamiseksi. Haluamme olla asiakkaidemme asiantuntijapankki, jolta saa apua sekä oman talouden että yrityksen rahoituksen suunnitteluun. PK-sektorin toimintakyky on varmistettava globaalien markkinaheilahdusten vaikutusten puskuroimiseksi. Uusi InvestEU-ohjelma, missä olemme mukana, tukee yritysten kasvua tukevien investointien kilpailukykyistä rahoitusta”, toteaa POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

(M € / %) 1.1.-30.6.2024 1.1.-30.6.2023 1.1.-31.12.2023 Korkokate 96,0 M€ 78,0 M€ 178,1 M€ Palkkiotuotot ja -kulut, netto 23,0 M€ 23,0 M€ 44,0 M€ Rahoitusvarojen arvonalentumiset -13,5 M€ -4,2 M€ -17,3 M€ Tulos ennen veroja* 46,5 M€ 42,6 M€ 89,3 M€ Tulos lopetetuista toiminnoista - 45,2 M€ - Katsauskauden tulos** 37,5 M€ 79,1 M€ 116,8 M€ Luottokanta 4651,6 M€ 4500,4 M€ 4562,3 M€ Talletuskanta 4322,0 M€ 4328,0 M€ 4321,0 M€ Oma pääoma 721,3 M€ 645,5 M€ 688,1 M€ Taseen loppusumma 5918,2 M€ 6009,3 M€ 6074,6 M€ Kulu-tuottosuhde* 52,5 % 55,8 % 52,9 % Kokonaispääoman tuotto, ROA* 1,3 % 1,1 % 1,2 % Oman pääoman tuotto, ROE* 10,6 % 11,2 % 11,4 % Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1) 22,8 % 21,1 % 20,3 % Vakavaraisuussuhde, (TC) 22,8 % 21,1 % 20,3 %

*2023 jatkuvat toiminnot ilman vakuutusyhtiökauppaa

**2023 jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä

Lisätietoja:

Jaakko Pullin haastattelut via Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkikeskus osk, 050 572 9679, maija.hyotylainen@poppankki.fi