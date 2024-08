Innovatiivinen Cross 55 BR on näyttää suuntaa uudistuvalle venemallistolle

Markkinointipäällikkö Johan Finnbergin mukaan uutuusmalli on lähtölaukaus Crossin uudelle aikakaudelle. ”Uusi ilme on hillityn tyylikäs ja siihen kuuluvat olennaisena osana käytännölliset ratkaisut: takaosan laajat, liikkumista helpottava tasot, modernisti muotoiltu ergonominen pulpetti sekä poikkeuksellisen väljät sisätilat ja säilytystilat”, Finnberg kertoo.

Uusi Cross 55 BR saa ensiesittelyn torstaina 15.8. aukeavassa Helsingin uivassa venenäyttelyssä.

Veneen ratkaisut tukevat monikäyttöisyyttä: takapenkin selkänojan voi irrottaa helposti kalastusta varten, väljät tilat mahdollistavat helpon tavaroiden kuljetuksen ja leveys tekee veneestä tilavan ja vakaan.

Merkittävimmät sisätilojen väljyyttä lisäävät tekijät ovat 2,24 metrin leveys sekä tavanomaista edemmäs sijoitetut kuljettajan ja matkustajan pulpetit.

Veneen runko on kokonaan uusi. Uuteen Cross-tyyliin kuuluvat myös mustat ikkunan puitteet, kaiteet, kahvat ja knaapit.

Monipuolinen vene monenlaiseen käyttöön

Pohjoismaiseen tapaan Cross 55 BR palvelee niin yhteysveneenä, kalastusreissuilla kuin kesämökin yleisveneenäkin. Jykevä alumiinirunko tekee veneestä kestävän ja huolettoman, kun taas lujitemuovinen kansi on antanut vapauksia tyylikkään ja käytännöllisen ilmeen suunnittelulle.

Veneen takaosa on avoin ja helppokulkuinen. Laajat, veneeseen nousemista helpottavat uimatasot ulottuvat pitkälle taakse moottorikaivon molemmille puolille. Yhden askelman korkeammalta alkaa laaja, yhtenäinen taso, joka mahdollistaa helpon siirtymisen avotilaan. Takaistuin selkänojineen on sijoitettu tason päälle. Selkänoja voidaan irrottaa helposti, kun tasoa halutaan käyttää kalastukseen tai auringosta nauttimiseen.

Veneessä on selkeitä ja tilavia säilytystiloja kaikkiaan 400 litraa. Perätason alla on 150-litrainen säilytystila, jonka takareunassa on tila kuomulle. Säilytystilaan ja kuomukoteloon pääsy on helppoa, sillä koko tason kansi nousee ylös ja kääntyy peräti 62 asteen kulmaan eivätkä esimerkiksi pehmusteet rajoita kannen käyttöä. Akku on sijoitettu takaosan säilytystilaan, mutta kokonaan erilleen omaan suojattuun lokeroonsa.

Laaja takaosan taso tarjoa myös mahdollisuuden istua satamassa tai rannalla rennosti selkä menosuuntaan, jalat uimatasolla. Lisävarusteena saatava vesihiihtokaari helpottaa osaltaan liikkumista takakannella.

Mahtavat tilat matkustajille ja matkatavaroille

Mahdollisimman eteen sijoitettujen pulpettien ansiosta takapenkin edessä on väljästi jalkatilaa. Matkustajille on lisäksi tukevat kahvat veneen laidoilla. Leveän takapenkin ja mukavien erillisistuinten lisäksi keulassa on vielä yli metrin levyinen penkki, joka toimii myös askelmana kun veneeseen kuljetaan keulasta. Etupenkki mukaan lukien avotilassa matkustaa mukavasti 5–6 henkilöä.

Etupenkin alla on lisää säilytystilaa matkatavaroille ja lisäksi keulakannen alla on paikka ankkurille ja kiinnitysköysille. Keulaan on saatavana lisävarusteena keulatikas.

Edistyksellinen kuljettajan pulpetti

”Kuljettajan käyttökokemus on kokonaan uudenlainen: ohjauskonsolissa kaikkein tärkeimpiä asioita ovat näkyvyys, ergonomia, Q-näytön helppokäyttöisyys ja säilytystilat”, Finnberg toteaa.

Kuljettajan ergonomiasta on pidetty huolta uudenlaisella pulpetin muotoilulla. Parhaan mahdollisen näkyvyyden takaamiseksi vakiovarusteisiin kuuluva Cross Q -älynäyttö on sijoitettu selvästi sivuun, ratin oikealle puolelle. Näin ratti ei ole näytön edessä ja pulpetin yläreunaa on voitu laskea, jolloin näkyvyys eteen on erinomainen. Kosketusnäyttö on voitu tuoda myös mahdollisimman lähelle kuljettajaa, jolloin sitä on helppo käyttää myös kovassa kelissä.

Vasemman puolen pulpetti on kuljettajan pulpettia kapeampi, jotta kulkuväylä keulaan on saatu mahdollisimman väljäksi. Molempien pulpettien sisällä on säilytystilaa matkatavaroille, hanskalokero pientavaroille sekä mobiililaitteiden latauspistoke.

Vakiovarusteisiin kuuluu mm. 10" Cross Q -älynäyttö, uimatikkaat sekä softdeck-pinnoite keulakannella, takaistuimen alla olevan tason päällä sekä pulpettien jalkatiloissa.

Lisävarusteena on saatavilla mm. lattian ja uimatasojen softdeck-pinnoite, suurempi 12" Cross Q -älynäyttö, kaikuluotain, kalakaiku ja satamapeite, keulatikas, keulamoottoriteline, lisäakku keulaan ja vesihiihtokaari.

Yamarin Cross -mallisto syntyi vuonna 2011. Mallistoon kuuluu tällä hetkellä kymmenen eri kokoista venettä, joista pienin on alle viisimetrinen Cross 49 BR ja suurimmat ohjaushyttivene Cross 60 Cabin sekä yli seitsenmetrinen bowrider Cross 75 BR.