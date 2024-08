Beely tutki suomalaisten suhdetta luksukseen – suomalaiset unelmoivat vapaa-ajasta ja mielenrauhasta tuotteiden sijaan

Suomalaiselle todellista luksusta ovat vapaa-aika, mielenrauha, arjen pienet ilot ja arkea helpottavat asiat. Tämä käy ilmi autoalan kasvuyhtiö Beelyn teettämästä tutkimuksesta.



Myös suomalaisen unelmat ovat maanläheisiä. Tutkimukseen mukaan suomalainen unelmoi uudesta ja hienosta autosta, matkustelusta ja pitkistä lomista.



Luksusta meille ovat mieluummin vapaa-aika ja palvelut kuin tietyt tuotteet. Noin 43 prosenttia suomalaisista sanoo hankkivansa luksustuotteita harvoin. Vain noin 15 prosenttia hankkii luksustuotteita säännöllisesti. Jos suomalainen jättää luksustuotteen kokonaan hankkimatta, syy on raha. Noin 57 prosenttia vastanneista pitää perinteisiä luksustuotteita liian kalliina omaan budjettiinsa nähden.



Suosituimpia syitä hankkia luksusta ovat laatu, itsensä hemmottelu ja luksuksen tuoma hyvä olo. Yllättäen auton omistamista luksuksena pitää vain 38 prosenttia. Jopa 91 prosenttia pitää autoilua yleisesti ottaen liian kalliina. Peräti 88 prosenttia suomalaisista haluaisi löytää helppoja keinoja siihen, että voisi turvata taloudelliseen tilanteensa ja ennakoida kulujaan.



Yksityisleasingin kasvuyhtiö Beely tarjoaa auton palveluna. Beely halusi tutkia suomalaisten suhdetta luksukseen ja nimenomaan arjen luksukseen.



”Tutkimus tuo esiin suomalaisten kiinnostavia näkemyksiä luksukseen. Moni vastaajista puhuu vapaa-ajan ja mielenrauhan merkityksestä”, sanoo Beelyn markkinointijohtaja Jonna Hiltunen.



”Sanoisinkin ennakoinnin ja tässä tapauksessa nimenomaan autoilun kulujen ennakoinnin olevan todella tärkeä osa arjen luksuksen saavuttamista”, Hiltunen jatkaa.



Mielenrauhalle voi olla vaikea asettaa hintaa, mutta tutkimustulokset vihjaavat, että se olisi yli 500 euroa. Vastanneista 60 prosenttia pitää 500 euroa pienenä rahana auton korjauksiin tai huoltoihin.



Nykyisessä taloustilanteessa säästämisestä on tullut suomalaisille haastavampaa. Noin 72 prosenttia vastanneista sanoo, että säästämisestä on tullut selkeästi tai hieman vaikeampaa.



Melkein jokainen auton omistaja ajattelee autoilun kuluja, ja nimenomaan sitä, miten paljon rahaa kuluu. Noin 77 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että autoiluun kuluu liikaa rahaa. Vain 1,6 prosenttia ei ajattele autoilun kustannuksia ollenkaan.



Suomalaisen luksuksen määritelmä voisi olla vaikkapa tämä yhden vastaajan ehdotus.



”Arki, jossa ei tarvitse miettiä rahan käyttöä liikaa ja voi esimerkiksi käydä brunssilla ja kahviloissa myös hetken mielijohteesta”, vastaus kuuluu.



Tai ehkä suomalaisen arjen luksus on tämä: ”Kaikki, mikä helpottaa elämää.”



Beely eroaa muista autotoimijoista sillä, että se tarjoaa auton palveluna kiinteällä kuukausimaksulla, johon sisältyvät esimerkiksi joustavuuden lisäksi kaikki huolto- ja korjauskulut. Beelyn käyttäjät arvostavat kiinteiden kuukausimaksujen tuomaa huolettomuutta ja mahdollisuutta elämäisen ja autoilun kulujen ennakointiin.



Tutkimukseen osallistui tuhat 20-66-vuotiasta, auton omistavaa suomalaista.