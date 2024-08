Heikentynyt taloustilanne heijastui rakentamiseen ja asuntomarkkinoihin Helsingissä vuonna 2023

Rakentamisen suhdanne näkyi asuntoaloituksissa

Nopea korkojen ja rakennuskustannusten nousu sekä inflaation kiihtyminen ovat hiljentäneet rakentamista ja painaneet kuluttajaluottamusta. Talouskasvun hidastuessa ja asuntomarkkinoiden hiljentyessä rakentaminen on jarruttanut voimakkaasti. Helsingissä rakentamisen heikentynyt suhdanne näkyi asuntoaloituksissa, ja rakennusluvitettuja asuntoja oli kahta edellisvuotta selvästi vähemmän.

Valmistuneiden asuntojen määrä säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Vuoden 2023 aikana kaupunkiin valmistui ennätykselliset 8 179 asuntoa ja Helsingin Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmakauden (AM-ohjelma) mukainen vuosituotantotavoite saavutettiin.

Vuoden 2023 aikana aloitettiin 5 027 asunnon rakentaminen ja rakennusluvitettuja asuntoja oli 4 401. Lisäksi rakenteilla olevien asuntojen määrä on laskenut selvästi. Vuoden lopussa se oli noin 7 000 asunnon tuntumassa. Näiden rakentamisen lukujen valossa asuntotuotannon määrät tulevat pysymään huippuvuosia selvästi maltillisemmalla tasolla ainakin lähivuosina. Asuntotarjontaa on tällä hetkellä paljon, sillä uusien kohteiden runsas valmistuminen yhdistettynä heikkoon kysyntään on lisännyt niin myymättömien uudisasuntojen kuin tyhjillään olevien vuokra-asuntojen määrää.

Asuntokaupan hiljeneminen laski hintoja – uusien asuntojen hinnat nousivat yhä

Rakentamisen lisäksi asuntomarkkinoiden kriisi vähensi asuntokaupassa erityisesti uusien asuntojen myyntiä. Useat kotitaloudet lykkäsivät asunnonostoaikeitaan epävarmassa tilanteessa. Aiempien vuosien vilkkaana pyörinyt asuntokauppa hiljenikin voimakkaasti vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, minkä myötä vanhojen osakeasuntojen hinnat kääntyivät laskuun. Rakennuskustannusten kasvu ja korkojen nousu vaikuttivat kuitenkin siihen, että uusien asuntojen hinnat nousivat edelleen vuonna 2023.

Vanhojen asuntojen hinnat laskivat vuonna 2023, kun samaan aikaan rakennuskustannukset ja kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat. Tämän takia uusien asuntojen hinnat edelleen nousivat vuonna 2023. Asuntojen vuokrien kehitys on hitaampaa, mutta samoja taustatekijöitä löytyy niiden kasvun taustalta. Kuva: Helsingin kaupunki

Pidempiaikaisten seurausten ennustaminen haastavaa

Taantuman pidempiaikaisia seurauksia asumiseen ja rakentamiseen on vaikea ennustaa, sillä kehityskulut ovat olleet nopeita ja erilaisia aiempiin taantumiin verrattuna. Tästä syystä ei voida tehdä kovin pitkälle vietyjä johtopäätöksiä asuntomarkkinoiden tai rakentamisen kehityksestä. Oletettavaa kuitenkin on, että korkojen asetuttua maltilliselle tasolle, rakennuskustannusten nousun hidastuessa ja Helsingissä väestönkasvun myötä asuntojen kysyntä palautuu verrattain nopeasti, mikä vaikuttanee myös rakentamisen elpymiseen.