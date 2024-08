Helsingfors universitets placeringsverksamhet avkastade 10,8 procent under första halvan av 2024

Avkastningen på Helsingfors universitets placeringsverksamhet var 10,8 procent i januari–juni 2024. Den genomsnittliga årsavkastningen på placeringsverksamheten har varit 12,6 procent från ingången av år 2019, då universitetet övergick till den nuvarande placeringsstrategin.

Femårsavkastningen som beräknats från slutet av juni 2024, och som är jämförbar med amerikanska universitets avkastningar, har varit 11,4 procent per år.

− Förra året deltog 688 amerikanska universitet, högskolor och tillhörande stiftelser i undersökningen NACUBO-Commonfund Study of Endowments. Den genomsnittliga femårsavkastningen var 7,0 procent per år. En avkastning på 9,2 procent per år kvalificerade till den bäst avkastande tiondelen. Vi måste ännu vänta tills undersökningen för 2024 blir klar, men förhåller oss optimistiskt till att Helsingfors universitets placeringsverksamhet kommer att vara konkurrenskraftig även i amerikansk och därmed internationell jämförelse, konstaterar placeringsdirektör Anders Ekholm.

Helsingfors universitets placeringsverksamhet bygger på vetenskap, och dess hörnstenar är diversifiering, låga kostnader, att upprätthålla risknivån och att stävja klimatförändringen. Minst 90 procent av placeringstillgångarna diversifieras globalt i noterade aktier och skuldebrev. Högst 10 procent av placeringstillgångarna koncentreras främst i företag som grundas i samband med universitetet.

– Som en ansvarsfull och solid placerare har vi en möjlighet att finansiera kommersialiseringen av forskningsbaserade innovationer på ett hållbart och långsiktigt sätt. I vår portfölj ingår redan tiotals universitetsbaserade företag som gynnar såväl våra forskare, studenter, universitetet och vårt samhälle i stort. Vi kommer att fortsätta att satsa på företagsverksamheten för att Helsingfors universitet ska vara internationellt konkurrenskraftigt även inom detta område, säger placeringschef Marko Berg.