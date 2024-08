Juha Kauppisen monologinäytelmä Starman saa ensi-iltansa Martti Suosalon tähdittämänä

Tietokirjailijana tunnetun Juha Kauppisen ensimmäinen näytelmä Starman sai ideansa pikkujouluissa 2022. Kun Kauppinen tapasi Martti Suosalon, ilmoille nousi ajatus yhteiskunnallisesta monologista, jonka toinen heistä kirjoittaisi ja toinen esittäisi. Parin tunnin aivomyrskystä jäi muistoksi yksi rivi: ”Varpunen pitää olla.”

Monologin ytimeksi päätettiin luontokato. Starman on ajankohtainen, hurmaava ja teemoiltaan hieman kammottava teos. Asiallinen ja absurdi törmäävät siinä niin kuin luonnosta käytävässä yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Näytelmäteksti toimii sellaisenaan lukuelämyksenä.

Kirjan lopussa on Kauppisen kirjoittama kertomus monologin synnystä; siitä, kuinka urallaan kaiken nähnyt ja kokenut näyttelijälegenda Suosalo huomaa kaipaavansa elämälleen ja teoilleen syvempää merkitystä ja löytää itsestään luonnonsuojelijan.

Starman päästetään vapaaksi ensi-illassa perjantaina 16.8.2024 Alli Tryggin puistossa Helsingin Kalliossa, johon Sirkus Suosalon 300 henkeä vetävä teltta on pystytetty. Esityksiä nähdään Helsingin lisäksi Tampereella, Turussa, Lievestuoreella ja Hartolassa. Suurin osa esityksistä on loppuunmyyty.

Kirja julkaistaan samaan aikaan perjantaina 16.8.

JUHA KAUPPINEN (s. 1975) on palkittu kirjailija, joka on kirjoittanut luonnosta ja ympäristöstä ammatikseen yli 20 vuotta. Kauppinen on julkaissut mm. kirjat Monimuotoisuus – kertomuksia katoamisista (2019) ja Heräämisiä – kuinka minusta tuli luonnonsuojelija (2021). Kauppinen on tehnyt luontokatoa ja monimuotoisuutta tunnetuksi monilla foorumeilla ja kiertänyt Suomea puhumassa planeetan kohtalonkysymyksistä.

MARTTI SUOSALO (s. 1962) on Suomen arvostetuimpia ja rakastetuimpia näyttelijöitä. Hän on tehnyt pitkän uran niin teatterilavoilla kuin elokuvissa ja televisiosarjoissa. Vuonna 2023 Suosalo toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja teetti käyttöönsä sirkusteltan. Ennen Starmania teltassa on esitetty mm. supersuosittu Kiviä taskussa sekä Samuel Beckettin legendaarinen Huomenna hän tulee.