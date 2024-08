Oikaisu: Tarkennus rikosuhrien tukipalveluiden leikkauksia koskevaan tiedotteeseen 9.8.

Tiedotteessa kerrottiin, että rahoitukseen esitetään 850 000 euron eli 22 prosentin leikkausta vuodelle 2025. Laskelmia OM:n avustuksen leikkausten tasosta on tarkennettu. Kun leikkauksen määrää verrataan vuoden 2024 avustuksen kokonaistasoon (5 M€), jossa on mukana eduskunnan joululahjaraha 200 000 €, on leikkaus suhteessa avustusesitykseen 2025 (3 950 000 €) 21 prosenttia. Verrattaessa esitystä avustuksen perustasoon (4,8 M€), on leikkaus 18 prosenttia.

Tiedote, jota tarkennus koskee: Leikkaukset vaarantavat rikoksen uhrien tukipalvelut