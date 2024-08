Peruskoulu Kokkolassa 50 vuotta -seminaari ja Donnerskan koulun & KSG:n vihkiäiset

Seminaari on suunnattu kasvatuksen ja opetuksen parissa toimiville ja näistä teemoista kiinnostuneille. Seminaari on maksuton, ja siihen on ennakkoilmoittautuminen.

Seminaarissa pohdimme ja arvioimme, mikä on ollut perusopetuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuulemme myös Kokkolan perusopetuksen historian käänteistä ja suuntaamme katsetta siihen, minkälaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa.

Seminaarin yhteydessä jaetaan vuoden 2024 Lucina Hagman -palkinto. Palkinnon perusteena on Lucina Hagmanin kasvatusfilosofisen perinteen jatkaminen palkitsemalla koulutuksen tasa-arvon, sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen sekä kasvatuksen ja koulutuksen uudistamisen hyväksi tehdystä pedagogisesta työstä.

Seminaari päättyy Donnerskan koulun ja Karleby svenska gymnasiumin (KSG) peruskorjatun ja laajennetun koulurakennuksen vihkiäisiin.