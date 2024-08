Asiantuntijan vinkit: Vuokrasopimukseen kannattaa sisällyttää ainakin nämä kolme asiaa

1. Sovi vakuudesta

Suomen Vuokranantajien lakineuvonnassa tulee päivittäin eteen kysymyksiä vakuuden asettamiseen ja pidättämiseen liittyen. Vakuutena voidaan antaa esimerkiksi rahaa, pankkitalletus tai jonkun henkilön antama takaus. Vakuus onkin yksi keskeisimmistä keinoista varautua vuokraustoiminnan riskeihin.

”Vakuuden asettamisen määräpäivän tulee olla ennen avainten luovuttamista. Lisäksi sitä koskeva ehto kannattaa selkeyden vuoksi muotoilla siten, että vakuus asetetaan kaikkien sopimusvelvoitteiden laiminlyöntien varalta”, Pyrrö kertoo.

Vakuuden sijasta tai sen lisäksi vuokralaiselta voidaan pyytää jonkun toisen henkilön antama takaus. Omavelkaisen ja rajattoman takauksen antanut henkilö vastaa kaikista vuokralaisen sopimusrikkomuksista kuten omasta velastaan.

Viime vuosina vuokramarkkinoille on lisäksi tullut perinteisen rahavakuuden korvaavia tai niitä täydentäviä takauspalveluita. Niissä on kyse siitä, että vuokralainen tai vuokranantaja voi ostaa vuokrasopimuksen velvoitteiden laiminlyönnin varalle takauksen kuukausimaksullisena palveluna.

2. Onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva?

Vuokrasopimus voidaan tehdä joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa voidaan sopia myös irtisanomisajan ensimmäisestä mahdollisesta alkamisajankohdasta.

"Tällaisilla sopimuksilla pyritään tuomaan pysyvyyttä vuokrasuhteeseen. Ehtoa voidaan tehostaa sanktioimalla ennenaikainen irtisanominen sopimussakolla. Tällainen ehto tuo turvaa myös vuokralaiselle, joka voi luottaa vuokra-asuntonsa pysyvyyteen", Pyrrö ohjeistaa.

Määräaikainen sopimus on toimiva ratkaisu, kun vuokrasuhteen on tarkoitus kestää tietyn ajan. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun vuokralaisen asunnon tarve kestää ennalta tiedossa olevan ajan tai kun kyse on vuokranantajan oman kodin vuokrauksesta vaikkapa työkomennuksen ajaksi.

3. Millainen on vuokrankorotusehto?

Maksettava vuokra ja vuokrankorotusehto sovitaan aina vuokrasopimuksessa. Vuokrankorotusehdon sisällöstä voidaan sopia vapaasti, kunhan se on kohtuullinen ja riittävän yksilöity. Vuokrankorotuksesta sopiminen antaa vuokranantajalle mahdollisuuden korotukseen, mutta ei kuitenkaan velvoita siihen.

”Vuokralaisen maksukyvyn kannalta liian suuri yksittäinen vuokrankorotus voi johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen ja tyhjään kuukauteen. Lopulta uuden vuokralaisen etsimisestä aiheutuu aina vaivannäköä ja kuluja”, Pyrrö kertoo.

”Vuokrasuhteissa korostuu osapuolten luottamus toisiaan kohtaan. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat varsin vapaasti sopia vuokrasuhteen ehdoista, mutta pitkässä sopimussuhteessa kaikkiin muutoksiin ei aina pysty ennakolta varautumaan. Tästä syystä avoin viestintä vuokrasuhteeseen liittyvistä asioista ja reilut pelisäännöt edesauttavat sitä, että asiat etenevät jouhevasti myös silloin, kun osapuolten tilanteissa tapahtuu muutoksia”, Pyrrö tiivistää.

