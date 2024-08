VR ja XR voivat mullistaa puolustus- ja ilmailualan – suomalaisen Varjon lasit osaksi virallista lentäjäkoulutusta myös Yhdysvalloissa

Solar Foodsin tehdas käynnistynyt – Ilmasta tuotettava proteiini voi olla tulevaisuudessa yhä useampien lautasilla 15.4.2024 13:05:00 EEST | Tiedote

Suomessa on otettu askel solumaatalouden hyödyntämiseksi ruoantuotannossa: teknologiayritys Solar Foods on aloittanut ilmasta valmistettavan Solein-proteiinin koetuotannon uudella Factory 01 -tehtaallaan. Tarkoituksena on todistaa, että tuotanto on sovitettavissa teolliseen mittakaavaan. Kasvun vauhdittamiseksi Solar Foodsilla on juuri alkanut suomalaisille sijoittajille suunnattu 8 miljoonan euron osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa.