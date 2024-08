Haveli Investments ja Bregal Milestone M-Files Oy:n uusiksi enemmistösijoittajiksi

Tietotyön automaation markkinajohtaja M-Files ilmoitti tänään allekirjoittaneensa sitovan sopimuksen enemmistösijoituksesta Haveli Investmentsin ja Bregal Milestonen kanssa. Haveli Investments on Teksasin Austinissa sijaitseva yhdysvaltalainen teknologiaan keskittyvä pääomasijoitusyhtiö. Bregal Milestone on eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö. M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala jatkaa merkittävänä vähemmistöosakkaana yhdessä yhtiön johtoryhmän ja työntekijöiden kanssa. Transaktion odotetaan toteutuvan vuoden 2024 viimeisellä vuosineljänneksellä.

M-Filesin tietotyön automaatioalusta hyödyntää generatiivista tekoälyä ja automaatiota tietotyön tehokkuuden parantamiseksi. M-Files automatisoi koko prosessin dokumenttien luomisesta ja hallinnasta työnkulkujen automatisointiin, yhteistyöhön sidosryhmien kanssa, tiedonhakuun, tietoturvaan, vaatimustenmukaisuuteen ja jäljitysketjuihin. Metatietopohjainen M‑Files tarjoaa ylivoimaisen tekoälykokemuksen tiedon saatavuuden, luottamuksellisuuden ja luokittelun ansiosta.

"Olemme sitoutuneet tuottamaan innovatiivisia tietotyön automaatioratkaisuja asiakkaillemme maailmanlaajuisesti. Olemme innoissamme yhteistyöstä näiden kokeneiden ohjelmistosijoittajien kanssa. Tämä enemmistösijoitus tukee kasvuamme ja parantaa mahdollisuuksiamme investoida tuoteinnovaatioihin", toteaa Antti Nivala, M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja. "Olemme kiitollisia tähänastisten sijoittajiemme Partechin, Tesin ja Molten Venturesin kumppanuudesta ja odotamme innolla yhteistyötä Haveli Investmentsin ja Bregal Milestonen vahvojen sijoittajatiimien kanssa kasvumme seuraavassa vaiheessa. Tavoitteemme on laajentaa seuraavan sukupolven tiedonhallinta-alustamme saavutettavuutta ja tarjota asiakkaillemme entistä kehittyneempiä yhteistyö- ja tuottavuuskyvykkyyksiä", Nivala jatkaa.

"Olemme innoissamme yhteistyöstä M-Filesin perustajan Antti Nivalan ja koko johtoryhmän kanssa. Yhtiöllä on edessään merkittävät kasvumahdollisuudet", sanoo Sumit Pande, Haveli Investmentsin vanhempi sijoitusjohtaja. "M-Filesin metatietoihin ja tietämysgraafiin perustuvalla alustalla on ainutlaatuinen mahdollisuus menestyä suurella ja kasvavalla markkinalla. Yhtiöllä on myös merkittäviä mahdollisuuksia uusiin tekoälyyn perustuviin innovaatioihin", Pande jatkaa.

"Antin ja hänen johtoryhmänsä johdolla M-Files on osoittanut kykynsä tuottaa kannattavaa kasvua globaalissa mittakaavassa", kertoo Ian Kwok, Bregal Milestonen sijoitusjohtaja. "Olemme nähneet M‑Filesin kasvavan markkinajohtajaksi ja soveltavan generatiivista tekoälyä tietotyön automaation mullistamiseen. Olemme innoissamme merkittävästä lisäsijoituksestamme yhtiöön Haveli Investmentsin rinnalla. Tavoitteenamme on tukea yhtiön kehitystä johtavaksi tekoälyratkaisujen toimittajaksi."

Neuvonantajat

M-Files Oy:n taloudellisena neuvonantajana on investointipankki William Blair ja oikeudellisena neuvonantajana Borenius. Haveli Investmentsin ja Bregal Milestonen taloudellisena neuvonantajana toimii Evercore. Simpson Thacher & Bartlett LLP ja Hannes Snellman toimivat Haveli Investmentsin oikeudellisina neuvonantajina. White & Case LLP toimii Bregal Milestonen oikeudellisena neuvonantajana.

M-Files

M-Files on johtava alusta tietotyön automaatioon. M-Filesin alustan avulla tietotyöläiset löytävät tiedon nopeasti, työskentelevät tehokkaasti ja saavuttavat parempia tuloksia. M-Files sisältää innovatiivisen metatietopohjaisen arkkitehtuurin, automaattisen työnkulkujen hallinnan sekä edistyneen tekoälyn. Kaiken tämän ansiosta asiakkaat pääsevät eroon informaatiokaaoksesta, parantavat prosessien tehokkuutta sekä automatisoivat tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamisen. Lisätietoja: www.m-files.fi.

Haveli Investments

Haveli Investments on Yhdysvalloissa Austinissa sijaitseva pääomasijoitusyhtiö, joka pyrkii sijoittamaan korkealaatuisiin teknologia-alan yrityksiin. Yhtiö tekee enemmistö-, vähemmistö- tai strukturoituja pääoma- ja velkasijoituksia keskittyen ohjelmistoihin, dataan, peleihin ja näihin liittyviin toimialoihin. Haveli pyrkii kumppanuuteen innovatiivisten yritysten, yrittäjien ja johtoryhmien kanssa koko yrityksen elinkaaren ajaksi. Havelin kokeneet sijoittajat ja useiden toimialojen asiantuntijat tarjoavat operatiivista ja strategista tukea, mikä mahdollistaa portfolioyrityksille keskittymisen innovaatioiden edistämiseen, kasvun nopeuttamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Havelin sijoituksissa korostuu sitoutuminen DEI- ja kestävyystavoitteisiin. Lisätietoja osoitteesta www.haveliinvestments.com.

Bregal Milestone

Bregal Milestone on johtava eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, jolla on noin 1,3 miljardin euron sijoitussitoumukset. Yhtiö tarjoaa kasvupääomaa ja operatiivista tukea johtavien ohjelmistoyhtiöiden rakentamiseen. Bregal Milestone on osa Bregal Investmentsia, joka on johtava maailmanlaajuinen sijoitusyhtiö, jonka hallinnoitavat varat ovat yli 18 miljardia euroa. Bregal Milestone valittiin GrowthCapin yhdeksi vuoden 2023 parhaista kasvupääomasijoitusyhtiöistä. Lisätietoja osoitteesta www.bregalmilestone.com.

