Oletko saanut sijaissynnytyksellä lapsen? Kerro Simpukalle kokemuksistasi

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kerää tietoa sijaissynnytysjärjestelyistä.

Järjestö kerää kokemuksia ja tietoja sijaissynnytysprosessia harkitsevilta, sijaissynnytysprosessissa olevilta ja sijaissynnytysjärjestelyillä lapsen saaneilta. Simpukka toivoo tietoja myös heiltä, joiden prosessi on päättynyt tuloksettomana.

Kokemuksistaan voi kertoa 1.9.2024 asti auki olevan verkkolomakkeen kautta. Lapsettomien yhdistys Simpukan kysely: Kysely sijaissynnytysjärjestelyillä lasta toivoville ja lapsen saaneille.

Simpukka tekee vahvaa vaikuttamistyötä ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimiseksi Suomessa. Järjestö toivoo, että sijaissynnytyksen sääntely otetaan hallitusohjelmaan.

“Vaikuttamistyömme tueksi on tärkeää saada tietoa heiltä, jotka ovat juuri prosessissa tai ovat käyneet sen läpi. Toivomme kuulevamme muun muassa miten prosessi on edennyt, mitä mahdollisia haasteita on tullut vastaan ja miten yhteistyö Suomen viranomaisten kanssa on sujunut”, Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio sanoo.

Sijaissynnytykset ulkomailla

Sijaissynnytykseen tähtäävien hedelmöityshoitojen antaminen kiellettiin Suomessa hedelmöityshoitolailla vuonna 2007.

Hedelmöityshoitolakiin on kirjattu, että hedelmöityshoitoja ei saa antaa, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa adoptiolapseksi. Tästä olisi juuri kyse sijaissynnytyksessä.

Sijaissynnytysjärjestelyihin hakeudutaan usein ulkomaille. Tällöin henkilö tai pari hakeutuu itsenäisesti tai kaupallisen toimiston avulla hedelmöityshoitoihin ulkomaille siten, että sijaissynnyttäjä kantaa ja synnyttää henkilölle tai parille lapsen ulkomailla.

“Simpukka ry saa vuosittain 15–20 yhteydenottoa sijaissynnytystä harkitsevilta perheiltä. Sijaissynnytystä tarvitsevat suuntaavat katseensa ulkomaille, koska viralliset järjestelyt eivät ole kotimaassa mahdollisia. Järjestelyt ulkomailla eivät ole Suomen laissa kiellettyjä, mutta näihin järjestelyihin liittyy usein huomattavia eettisiä, juridisia ja käytännön haasteita. Olisi tärkeää tietää, että prosessissa otetaan huomioon sijaissynnyttäjänä toimivan, syntyvän lapsen ja aiottujen vanhempien oikeudet. Näitä ei aina pystytä varmistamaan. Kotimainen sijaissynnytyslainsäädäntö turvaisi syntyviä perhesuhteita ja edistäisi lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia”, Savio summaa.

Ei-kaupallinen sijaissynnytys voisi auttaa lapsiperheellistymistoiveessa muun muassa itsellisiä miehiä, miespareja, kohduttomana syntyneitä, kohdunpoiston läpikäyneitä, transtaustaisia henkilöitä sekä toistuvia keskenmenoja kokevia.

Sijaissynnytyksessä lapsi luovutetaan syntymän jälkeen muun kuin synnyttäjän kasvatettavaksi. Ei-kaupallisessa eli altruistisessa sijaissynnytyksessä olennaista on synnyttäjän halu auttaa.

Sijaissynnytys saa laajaa kannatusta

Oikeusministeriö teetti selvitykset sääntelyn mahdollisuuksista vuosina 2012 ja 2023. Asiantuntijapalautteissa otettiin vahvasti kantaa tarpeesta säännellä sijaissynnytystä.

Huhtikuussa 2023 valmistuneeseen selvitykseen saatiin lausunnot 48 asiantuntijataholta. Lausuntotiivistelmä julkaistiin maaliskuussa 2024. Vain kaksi asiantuntijatahoa vastusti sääntelyn luomista. Merkittävä osa lausunnonantajista (20/48) pitää ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa lähtökohtaisesti perusteltuna tietyin edellytyksin.

Lausunnoissa kannatetaan erityisesti selvityksessä esitettyä ennakolliseen valvontaan perustuvaa lupajärjestelmää. Suurin osa lausunnonantajista (26/48) ei ota lausunnossaan kantaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimiseen.

Simpukka otti kantaa lausuntoihin tiedotteissaan Sijaissynnytyksen sääntely hallitusohjelmaan (17.4.2023 Simpukka, Sateenkaariperheet, Väestöliitto ja Monimuotoiset perheet -verkosto) ja Sateenkaarimiesten lapsitoivetta ei saa ohittaa – sijaissynnytyksen laillistamiselle laajaa kannatusta Suomessa.(17.6.2024 Simpukka ja Sateenkaariperheet)

Vastaa kyselyyn sijaissynnytyksestä

Lapsettomien yhdistys Simpukan verkkokysely on tarkoitettu kaikille sijaissynnytysprosessia harkitseville, prosessissa oleville ja sijaissynnytysjärjestelyillä lapsen saaneille sekä heille, joiden prosessi on päättynyt tuloksettomana.

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn tuloksia käytetään vaikuttamistyössä. Kyselyn arvioitu vastaamisaika on 20–30 minuuttia.

Lapsettomien yhdistys Simpukan kysely: Kysely sijaissynnytysjärjestelyillä lasta toivoville ja lapsen saaneille.