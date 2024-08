Johanna Mantere: Raskaudessa kasvaa sekä vauva että vanhempi

Inka Ikonen: Kertomus turvattoman lapsen kasvusta turvalliseksi vanhemmaksi 24.4.2024 07:58:00 EEST | Tiedote

”Lapsen syntymä aloitti minun matkani oman itseni syntysijoille.” Inka Ikosen uusi kirja Sinussa näen minut on intiimi ja avoin kertomus niistä kokemuksista ja tunteista, joita lapsen syntymä voi vanhemmassa nostaa esiin. Äidiksi tuleminen pakotti Ikosen käymään perusteellisesti läpi elettyä elämäänsä ja tekemään pitkän, paikoin kivuliaan matkan omaan itseen. Lapsesta tuli peili, jota vasten oma elämä asettui katsottavaksi. Kirjoittaja käy läpi paitsi uuden tilanteen esiin nostamia vaikeita tunteita ja muistoja, myös eri tapoja, joilla hän on niitä työstänyt. Yksi keskeinen viesti onkin tunteiden näkyväksi tekeminen ja niiden rohkea kohtaaminen. Kirja itsessään on kaikessa omakohtaisuudessaan jo esimerkki tästä. Tunteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, painottaa kirjailija.