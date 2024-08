Ison Pörrin sillan liikuntasaumalaite vaurioitui viikonloppuna – vauriokorjaus toteutetaan mahdollisimman pian

Ison Pörrin silta Äänekoskella (Kantatie 69) vaurioitui viikonloppuna. Sillan monielementtinen liikuntasaumalaitteen teräsosa nousi ylös ajoradan pinnasta ja vaurioitti samalla raskasta ajoneuvoa.

Vaurion vuoksi osuus sillan toisesta ajokaistasta on suljettu liikenteeltä. Paikalla on törmäysvaimennin, väistämisvelvollisuus kohdatessa sekä alennettu nopeusrajoitus (60 km/h).

Sillan liikuntasaumalaitteen vauriokorjaus toteutetaan mahdollisimman nopeasti. Tilapäisen korjauksen suunnitelman luonnos saatiin valmiiksi jo maanantaina, ja vaurion laajuus ja soveltuvat korjaustoimenpiteet tarkastetaan ja päätetään katselmuksessa siltapaikalla keskiviikkona 14.8.2024.

Syynä vaurioon ruostuminen ja rasitus

Vaurio johtui liikuntasaumalaitteen runko-osien ruostumisesta, sekä liikenteen vuosien varrella aiheuttamasta rasituksesta. Silta on valmistunut vuonna 1993 Keitele-Päijänne kanavatöiden yhteydessä.

– Siltojen ja niiden rakenteiden kuntoa seurataan säännöllisesti Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti. Joihinkin voimakkaalla rasituksella oleviin rakenteisiin voi siitä huolimatta syntyä yllättäviäkin vaurioita, Yksikön päällikkö ja siltainsinööri Jari Mikkonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta toteaa.

Ison Pörrin sillalle on tehty korjaussuunnitelma vuonna 2022. Suunnitelma sisältää laajan peruskorjauksen, mukaan lukien sillan liikuntasaumalaitteiden korjauksen. Korjaussuunnitelman kustannusarvio on noin 4,3 miljoonaa euroa. Keski-Suomen ELY-keskuksen vuotuinen sillankorjausrajoitus on 3,5 miljoonaa euroa sisältäen tarkastukset, korjaussuunnittelun ja itse korjaukset. Peruskorjaushankkeen erillistä rahoituspäätöstä ei ole vielä tehty.