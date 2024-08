SDP:n Rantanen: Vihreiden puheenjohtaja yrittää piilotella puolueensa heittelevää linjaa

Tiedotteessaan Virta torjuu vihreitä kohtaan linjattomuudesta esitetyn kritiikin tänä kesänä hyväksytyn rajaturvallisuuslainsäädännön ja vuonna 2022 vihreiden tuella hyväksytyn rajavartiolain muutoksen suhteen. Virta selittää tiedotteessaan näiden kahden lain olevan ihmisoikeuksien kannalta täysin eri asioita.

Rantanen korostaa, että vaikka tänä kesänä hyväksytyssä laissa ja vuoden 2022 rajavartiolain muutoksessa on osin omaksuttu erilaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja, kummassakin on pohjimmiltaan kyse on Venäjän toiminnasta ja sen vuoksi on välttämätöntä, että turvapaikanhaku itärajalla voidaan tietyin edellytyksin estää.

- Itäraja on nyt ollut suljettuna turvapaikanhakijoilta kahdeksan kuukautta vihreiden yksimielisesti hyväksymän rajavartiolain muutoksen nojalta. Vaatii Sofia Virralta melkoista älyllistä akrobatiaa selittää, että rajan sulkeminen turvapaikanhaulta yhden lain nojalla on ihmisoikeuksien kannalta ongelmatonta ja toisaalta rajan sulkeminen toisen lain nojalla olisi ihmisoikeuksien vastaista, Rantanen pohtii. Rantanen toimi hallintovaliokunnan jäsenenä 2019–2023.

Tiedotteessaan Sofia Virta hyvin yksioikoisesti väittää, että nyt hyväksytty lainsäädäntö on kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastainen, kun taas vuoden 2022 rajavartiolain muutos niiden mukainen. Rantanen muistuttaa, että useat oikeusoppineet kuitenkin esittivät myös vuoden 2022 rajavartiolain yhteydessä hyvin vastaavia epäilyksiä sen suhteesta ihmisoikeussopimuksiin, kuin nyt hyväksytyn uuden rajaturvallisuuslainsäädännön kohdalla esitettiin.

- Lainsäädännöstä voi aina löytää sävyeroja, mutta turvapaikanhakijan näkökulmasta rajalla joko pääsee jättämään turvapaikkahakemuksen tai sitten ei pääse. En usko, että heitä suuresti kiinnostaa, minkä lainsäädäntöratkaisun nojalla tuo estetään, Rantanen korostaa.