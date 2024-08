Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 13.8.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 18.6. 18.6.2024 18:33:13 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kevätkauden viimeinen kokous tiistaina 18. kesäkuuta 2024. Sanna Aivio valittiin Pelastuskoulun rehtoriksi Lautakunta valitsi Helsingin Pelastuskoulun rehtoriksi sosiaali- ja terveysalan YAMK Sanna Aivion. Hän siirtyy Pelastuskoulun rehtoriksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikön tehtävästä 1.7.2024. Aivion vahvuuksia ovat nykyaikaisen johtamisosaamisen, laaja-alaisen näkemyksellisyyden ja verkostotyön osaamisen lisäksi hyvä pelastusalan tuntemus. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa vastuukouluttajana pelastuslaitoksen pelastajille järjestetyssä sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutuksessa. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla. Lautakunnan syksyn kokousajat Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous on tiistaina 13. elokuuta klo 16.15. Syksyn kokousajat ovat kaupungin verkkosivuilla.