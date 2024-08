Tiesuunnittelu aloitetaan jalankulku- ja pyörätien rakentamisesta Sieviin kantatielle 63 ja maantielle 7813 välille Sievi kk–Järvikylä

Pohjois-Pohjanmaan lettosoiden maastoinventoinneissa kolmas ja viimeinen kesä 31.7.2024 10:31:17 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on jatkanut vuonna 2022 alkaneita lettosoiden maastoinventointeja kesällä 2024 koko maakunnan alueella erityisesti Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä. Uutta tietoa letoista ja niiden tilasta tuotetaan valtakunnallisessa LETOT-hankkeessa, joka on osa luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen tähtäävää Helmi-elinympäristöohjelmaa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (Syke) ja maastotöiden toteuttamisesta vastaavat ELY-keskukset. Letoilta kerättyjä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi soiden ennallistamisen sekä metsienkäytön suunnittelussa. Koska letot kuuluvat uhanalaisimpiin suoluontotyyppeihimme, niiden turvaamisella ja tilan parantamisella on tärkeä merkitys suoluonnon ja -lajiston monimuotoisuuden kannalta.