Zekki-digipalvelu käynnistää haastekampanjan nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi

Nuorten hyvinvointi on keskiössä, kun Zekki haastaa jokaisen suomalaisen mukaan #MitenSullaMenee -haastekampanjaan. Kampanjan kantavana ajatuksena on, että jokaisen itseensä uskovan nuoren takana on aikuinen, joka uskoi häneen ensin.

− Nuorten hyvinvointi vaatii konkreettisia toimia. #MitenSullaMenee-haaste on askel oikeaan suuntaan, sanoo Diakonia-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Päivi Sipola.

− Yksikin keskustelu voi olla se, joka jää mieleen koko loppuelämäksi. Haastamme jokaisen esittämään nuorille tämän yksinkertaisen, mutta merkityksellisen kysymyksen ja kuuntelemaan, mitä heillä on sanottavanaan, hän jatkaa.

Osana kampanjaa nostetaan myös esiin tarinoita tukena olleista aikuisista. Diakonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Elina Juntunen osallistui haasteeseen ensimmäisten joukossa:

− Lapsena minulle tärkeä aikuinen oli ystäväni isä Martti. Hän kannusti meitä sinnikkäästi harrastuksissamme ja huolehti aina, että meillä on tarvittavat välineet ja ymmärsimme levon sekä harjoittelun tasapainon merkityksen. Martti uskoi meihin, ja se usko antoi meille voimaa uskoa itseemme. Kiitos Martti, sinne pilven reunalle, kertoo Juntunen.

Palkittu ja kaikille avoin digipalvelu ohjaa nopeasti tuen piiriin





Zekki on kaikille avoin digipalvelu, joka on suunniteltu 15–25-vuotiaille nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Palvelu auttaa nuoria arvioimaan hyvinvointiaan ja ohjaa heidät sopivien tukipalveluiden pariin. Se on myös ammattilaisille ja vanhemmille hyödyllinen työkalu keskustelun avaamiseen ja tuen tarpeiden määrittelyyn.

Zekki pohjautuu tutkimus- ja asiantuntijatietoon perustuvaan 3X10D elämäntilannemittariin. Sen ovat kehittäneet yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitoksen Vamos, Ehyt, HelsinkiMissio, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Mieli, Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö, Väestöliitto ja Yeesi STEAn tuella. Zekki on palkittu Euroopan parhaana sosiaalisena innovaationa vuonna 2021.

Lisätietoja kampanjasta ja osallistumismahdollisuuksista löytyy osoitteessa: https://ammattilaisille.zekki.fi/mitensullamenee-kampanja/