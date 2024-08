TAMKille kilpailtu Eurooppalaiset yliopistot -rahoitus

Valinta on merkittävä, sillä Eurooppalaiset yliopistot -aloite on Euroopan korkeakoulustrategian lippulaivahanke. Hankkeeseen on varattu Erasmus+-ohjelmasta 1,1 miljardia euroa kuluvalla ohjelmakaudella 2021–2027. Arviolta vain noin viidennes eurooppalaisista korkeakouluista on saanut Eurooppalaiset yliopistot -statuksen.

TAMKin Tutkimus-, koulutus-, innovaatio- ja osaamistoiminnan (TKIO) vararehtorin Ari Sivulan mukaan UNINOVIS-korkeakouluallianssi vahvistaa TAMKin kansainvälistä toimintaa merkittävästi sekä tuo uusia innovatiivisia toimintatapoja ja avauksia osaksi TAMKin olemassa olevia toimintoja.

– Saamme valtavasti uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia niin koulutukseen, tutkimukseen, yrittäjyyteen kuin innovaatiotoimintaan.

UNINOVIS sovelletun datatieteen edelläkävijäksi

UNINOVIS on seitsemän toisiaan täydentävän korkeakoulun muodostama eurooppalainen allianssi, johon kuuluu 125 000 opiskelijaa, 11 000 työntekijää ja 57 yhteistyökumppania. Allianssin partnerit ovat:

University Sorbonne - Paris Nord - France (USPN, koordinaattori)

Technical University of Applied Sciences - Würzburg-Schweinfurt - Germany (THWS)

University of Campania Luigi Vanvitelli - Caserta - Italy (UDCLV)

University of Applied Sciences Ltd. - Tampere - Finland (TAMK)

University of Applied Sciences - Kaunas - Lithuania (KUAS)

University of Malaga - Spain (UMA)

University of Tirana - Albania (UT)

UNINOVIS kehittää ja toteuttaa integroitua ja pitkän aikavälin strategiaa sovelletun datatieteen (ADS) koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseksi. Tämä visio on linjassa digitaalisen ja vihreän siirtymän sekä Euroopan sosioekonomisten haasteiden kanssa.

– Dataosaamisemme nousee aivan uusiin ulottuvuuksiin allianssin tuoman synergian ja uusien yhteistyömuotojen myötä, Ari Sivula sanoo.

UNINOVIS DATA for L.I.F.E. -hankkeen laajat tavoitteet ovat kunnianhimoisia: UNINOVIKSESTA on tarkoitus kehittyä johtava eurooppalainen datatieteen yliopisto, joka edistää dynaamisia innovaatioekosysteemejä niin alueellisesti kuin Euroopan laajuisesti ja globaalisti, ja luo vahvoja yhteyksiä muihin maailman osiin. UNINOVIS pyrkii merkittävällä tavalla ratkaisemaan alueellisia ja eurooppalaisia yhteiskunnallisia haasteita, uudistamaan korkeakoulutusta, lisäämään yrittäjyyttä, luomaan ylikansallisen verkoston sekä edistämään yhteisiä eurooppalaisia arvoja, monimuotoisuutta, osallisuutta ja kestävyyttä. UNINOVIS on vahvasti sitoutunut huippuosaamiseen ja yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin.

Vaikutukset säteilevät laajalle

Eurooppalaiset yliopistot -aloite on keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen ja korkeakoulukampuksen rakentamista nyt ja tulevaisuudessa.

– Nyt järjestetty hakukierros oli viimeinen, ja kilpailu rahoituksesta oli kova. Haluankin kiittää kaikkia rahoitusvalmistelussa mukana olleita; tässä tehtiin erinomaista työtä. Syvennämme ja laajennamme merkittävästi TAMKin ja alueen dataosaamista uusien kumppanuuksien myötä. Voimme myös jatkossa tarjota joustavasti kansainvälisiä koulutuspolkuja aina tohtorin tutkintoon saakka, toteaa Sivula.

Eurooppalaiset yliopistot -yhteenliittymän tehtävänä on kehittää huipputasoista koulutusta ja lisätä yhteyksiä tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Yhteenliittymät etsivät ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja toimivat esimerkkeinä muille korkeakouluille.

– Tavoitteenahan on eri maiden korkeakoulujen välisenä yhteistyönä rakentaa muun muassa dataosaamiseen, vihreään siirtymään ja yrittäjyyteen liittyviä yhteisiä ja monimuotoisia opintomoduuleja ja -jaksoja, jotka ovat jokaisen allianssissa mukana olevan korkeakoulun opiskelijoiden saatavilla. Myös TKIO-toiminnassa yhteistyö tiivistyy ja uusia kumppanien välisiä hankkeita ideoidaan jo nyt. Opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet tulevat laajenemaan, ja erilaiset yhteistoteutukset ja -projektit ovat tulevaisuudessa osa arkipäivän opintoja, kertoo TAMKin yhteyshenkilönä UNINOVIS-verkostossa toimiva projektipäällikkö Tiina Koskiranta.

Vipuvoimaa TAMKin ja alueen kehittymiseen

Mukanaolo UNINOVIS-allianssissa tuo uusia mahdollisuuksia kansainvälisyydessä, mutta myös työelämän kehittämisessä. Pirkanmaan digikompassityössä korostettiin lisääntyvää tarvetta tulevaisuuden ICT-osaajille ja uudenlaiselle kärkiosaamiselle, ja siihen tarpeeseen UNINOVIS vastaa. Yrityksille ja organisaatioille tämä yhteistyö avaa täysin uusia ovia ja mahdollisuuksia.

– Pirkanmaan alueella on paljon yrityksiä ja muita organisaatioita, jotka kehittävät dataan perustuvaa liiketoimintaa tai muita innovaatioita. Heillä on tarvetta sekä osaajille että kehittäjille. Parhaimmillaan UNINOVIS mahdollistaakin korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien rekrytoinnin pirkanmaalaisiin yrityksiin. Samalla nostetaan alueen dataosaajien määrää, kun TAMKin opiskelijat saavat osaamista ja valmiuksia soveltavan datatieteen eri osa-alueilta, sanoo Ari Sivula.

UNINOVIS ei ole vain koulutushanke, vaan myös edelläkävijä, joka hyödyntää datatieteen muutosvoimaa. Kehittämällä seuraavan sukupolven datatieteilijöitä, UNINOVIS luo perustan taloudelliselle hyvinvoinnille, sosiaaliselle osallisuudelle, ympäristön kestävyydelle ja merkittäville innovaatioille.