Helkama Emotor irtautuu konserninsa kaapeliliiketoiminnasta

Helkama Emotor Oy luopuu konserninsa suurimmasta liiketoiminnasta myymällä tytäryhtiönsä Helkama Bica Oy:n koko osakekannan ruotsalaiselle pääomasijoittajalle Accent Equitylle ja toimivalle johdolle. Sopimus yrityskaupasta allekirjoitettiin 12.7.2024. Yrityskaupan myötä Helkama Bica tytäryhtiöineen siirtyy Accent Equity VII Manager AB:n ja toimivan johdon omistukseen 31.8.2024. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppasummaa julkisteta.

Uuden omistajan voimin Helkama Bica jatkaa nykyistä toimintaansa itsenäisesti. Yrityksen nimi tulee vaihtumaan, mutta sen tuotteissa Helkama-nimi säilyy lisenssisopimuksella toistaiseksi. Kaikki nykyiset työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä.

Sopimus Helkama Bican ja kaapeliliiketoiminnan myynnistä perustuu Helkama Emotor -konsernin omistajastrategian tavoitteisiin. Omistajastrategian mukaisesti yrityskaupalla halutaan varmistaa parhaat mahdolliset edellytykset Helkama Bican seuraavalle kasvuvaiheelle ja luoda entistä paremmat mahdollisuudet kehittää ja kasvattaa yhtiön kaapeliliiketoimintaa ja kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Helkama Bicalle on kertynyt vankkaa kaapeliosaamista 60 vuoden ajalta. Helkaman perhe haluaa turvata yhtiön menestyksen tulevaisuudessa ja arvioi, että uuden omistajan tuomin entistä vahvemmin resurssein Helkama Bicalla on paremmat edellytykset kehittää liiketoimintaansa ja kasvattaa kilpailukykyään.

”Vaikka luovumme Helkama Bicasta haikein mielin, uskomme, että yrityskaupan myötä sekä yhtiö ja sen osaava henkilöstö että asiakkaat ja yhteistyökumppanit saavat parhaan ratkaisun tulevaisuutta ajatellen. Olemme erittäin ylpeitä Helkama Bican tuotteista, henkilöstön ammattitaidosta ja panostuksesta sekä sitoutumisesta yhtiön kehittämiseen. Uskon, että Helkama Bicaa odottaa valoisa tulevaisuus uuden omistajan kanssa”, toimitusjohtaja Satu Helkama toteaa.

”Sekä uudessa Helkama Bicassa että kaikissa Helkama-yhtiöissä töitä jatketaan normaalisti. Kumpikin osapuoli pyrkii kaikin tavoin varmistamaan sujuvan liiketoiminnan jatkuvuuden omistajavaihdoksessa ja siirtymäkauden aikana”, Satu Helkama sanoo.

”Tämä on loistava mahdollisuus ja ajankohta uuden Helkama Bican kasvulle ja kehittymiselle. Yrityksen kasvun vaihe ja markkinatilanne ovat juuri nyt otollisia, mikä mahdollistaa strategiamme toteuttamisen sekä kansainvälisen laajentumisen näillä uuslla voimilla. Haluamme edelleen olla vastuullinen, laadukas ja luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme”, toteaa Helkama Bican toimitusjohtaja Mikko Mattila.

Helkama Emotor jatkaa panostusta konserniyritysten, Helkama Veloxin, Adwatecin ja Helkama Comeback Bikesin kehittämiseen ja kasvuun sekä jatkaa Helkama-Auton ja Helkama-Kiinteistöjen aktiivisena omistajana.

”Helkaman omistajaperhe on vahvasti sitoutunut yritystensä kehittämiseen ja kasvuun. Olemme avoimia myös uusille liiketoimille. Haluamme jatkossakin panostaa innovatiiviseen tuotekehitykseen ja designiin, laatuun sekä asiakaslähtöisyyteen. Olemme suomalainen perheyritys, jonka strategian tärkeä osa on kannattava kansainvälisyys. Päätöksenteossa eettisyys on meille hyvin tärkeää, haluamme edistää vastuullisuutta ja panostaa uuteen, kestävää kehitystä tukevaan teknologiaan, jota ihmiset tarvitsevat. Varmistamme, että Helkama ansaitsee jatkossakin asemansa tunnettuna ja arvostettuna perheyritysbrändinä”, Satu Helkama painottaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Helkama, Helkama Emotor, +358 50 366 6895

Talous- ja rahoitusjohtaja Tero Maaranen, Helkama Emotor, +358 50 410 9765

Toimitusjohtaja Mikko Mattila, Helkama Bica, +358407367001

Helkama Emotor on suomalainen, teollinen perheyrityskonserni. Konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi kolme liiketoimintaa harjoittavaa yritystä. Konserniyritykset valmistavat, maahantuovat ja myyvät polkupyöriä, laiva- ja telecomkaapeleita sekä tehoelektroniikan jäähdytyslaitteita. www.helkamaemotor.fi

Yrityskaupassa myytävä yhtiö Helkama Bica Oy on erikoistunut laiva-, telecom- ja teollisuuskaapelien valmistamiseen ja markkinointiin kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille. Helkama Bicalla on kolme tehdasta, Kaarinassa, Hangossa ja Shanghaissa, ja lisäksi logistiikan palveluyhtiö Hollannissa sekä Belgiassa. Helkama Bica -konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 83 MEUR ja sillä on 240 työntekijää.