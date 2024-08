Meripiknikki ammentaa suomalaisista perinteistä - kahvia ja pullaa - olkaa hyvät!

Merikarvialla on vastikään avattu uusi kahvila – Meripiknikki. Se toivottaa sekä paikalliset että matkailijat tervetulleeksi ja istahtamaan nauttimaan hetkestä – pysähtymään juttelemaan. Hyvän seuran lisäksi on mahdollisuus herkutella maistellen kotitekoisia vastaleivottuja leivonnaisia kahvin, teen tai muun juoman kera. Kahvilaa pyörittää Lehtimäen supernaiset – Raija ja Sini. Pikantti erikoisuutemme on, että meillä on poikennut joskus lemmikkejäkin, koiria ja kissoja, Raija toteaa. Huomioimme tietysti muut asiakkaat, kaikki eivät pidä eläimistä tai allergioita voi olla, Raija selventää. Kahvila on rakennettu vanhaan muuntajaan. Asiakastilat ovat siis ulkosalla ja kahvilatilat ovatkin omaperäisen kodikkaan pienet.