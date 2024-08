Mediapäivä Museoviraston meriarkeologisilla kaivauksilla Suomenlinnassa 21.8.2024

Tutkittava hylky on "Hilma" eli virallisesti Länsi-Mustasaaren hylky 2 (ID 2694). Se sijaitsee Suomenlinnassa Länsi-Mustan saaren itäpuolella. Hylky on helposti saavutettavissa maalta käsin.

Hilma-hylky on noin 33 metriä pitkä ja kahdeksan metriä leveä puulaiva. Se on alustavasti ajoitettu vuoteen 1780, ja rakennuspuun alkuperäksi on tunnistettu Itämeren pohjoisrannikko.

Kaivauksilla pidetään yleisö- ja mediapäivä keskiviikkona 21.8.2024. Median vierailulle on varattu aamulla aikaa klo 10-12.

Kattavat taustatiedot kaivauksista, tutkimuskohteesta ja työryhmästä on julkaistuMeriarkeologia.fi-sivustolla

Kaivausten tiedottamiseen käytetään Instagram-tiliä @Sunkenheritage_fin

Pyydämme ilmoittautumaan Lotta-Liina Saloselle: lotta-liina.salonen@museovirasto.fi