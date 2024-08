SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen puhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa 14.8.2024

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.





Hyvät ystävät, bästä kamrater!

Eduskunnan kesätauko jää tänä vuonna lyhyeksi, mutta täällä Lapissa kyllä tuntee, että vielä on kesää jäljellä. Näihin aurinkoisiin tunnelmiin napapiirille on hyvä tulla pitämään eduskuntaryhmän kesäkokousta. Kiitos Johannalle lämpimästä vastaanotosta, kiitos Rovaniemen kaupungille, että saimme tulla mieluisina vieraina.

Jag börjar med det viktigaste, det som är viktigast för Europa, Finland och oss socialdemokrater: Ukraina, Ukrainas försvarskrig. Även i denna stund behöver Ukraina vårt stöd, humanitärt bistånd, ekonomiskt stöd och vapen för att kunna försvara sig.

Aloitan tärkeimmästä, Euroopalle, Suomelle ja meille sosialidemokraateille tärkeimmästä asiasta: Ukrainasta, ukrainalaisten puolustustaistelusta. Tälläkin hetkellä Ukraina tarvitsee apuamme, humanitaarista apua, taloudellista tukea ja aseistusta puolustustaisteluun.

Samalla on kiinnitettävä huomiota Ukrainan tulevaisuuteen. Ukrainan paikka on EU:ssa, unionin jäsenenä. Tuoreen EVA:n tutkimuksen mukaan suomalaisten laaja enemmistö tukee Ukrainan EU-jäsenyyttä. Ukrainalaiset ovat valmiita uhraamaan henkensä, jotta heidän maansa tulevaisuus olisi Euroopassa. EU:n laajentuminen on nyt konkreettista rauhantyötä ukrainalaisten puolesta.

Meillä täällä Suomessa politiikan syksy alkaa tänäkin vuonna talouskeskustelulla, valtiovarainministeriön budjettiesityksellä. Hallituksen toisena toimintavuotena esitys on jo aika kaukana vaalikeväästä ja vaalikeskusteluista. Oppositiosta hallitusvaltaan nousseilla ei ole enää uskottavuutta edeltäjiä syyttäessään.

Purran budjetilla ei ole uskottavuutta missään suhteessa. Hallituksen oli määrä tavoitella valtiontalouden tasapainoa. Kuitenkin ensi vuonna otetaan suunnilleen sama ennätysvelka kuin tänäkin vuonna. Esityksen 12,2 miljardia velkaeuroa merkitsee, että joka päivä, joka ikinen päivä, lisävelkaa otetaan 33 ja puoli miljoonaa euroa.

Mikään muukaan tavoite ei toteudu. Työllisyyttä piti kasvattaa 100 000. Nyt työllisyys on pudonnut yli 40 000. Aikaa on enää 2 ja puoli vuotta ja matkaa tavoitteeseen 140 000.

Mikään toimenpide ei osu kohdalleen. SDP varoitti rakennusalan romahduksesta, mutta hallitus sivuutti varoitukset kokonaan. Rakentamisen suorat työpaikkamenetykset ovat jo sellaisenaan iskeneet pahasti työllisyyteen ja kansantalouteen. Sen kerrannaisvaikutukset toimitusketjujen alasajon ja kysynnän vähenemisen kautta pahentavat tilannetta entisestään.

Eikä tässä vielä kaikki: rakentamisen syvä ja pitkäaikainen lama vaikuttaa myös talouden tarjontapuoleen. Lähivuosina näemme asuntopulaa kasvukeskuksissa, mikä kärjistää työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia. Eikä tarjolla ole ARA:n rahoitusta hallituksen tyhjentäessä kertyneitä varoja muihin tarkoituksiin.

Rakennusalan laiminlyönti ei ole ainoa hallituksen tekemistä vakavista talouspolitiikan virheistä. Hyvinvointimenojen leikkaukset ja ennätyksellinen ALV-korotus kesken vuotta heikentävät muutenkin heikolla pohjalla olevaa kotimaista kysyntää tilanteessa, jossa viennin veto ei vielä ole helpottanut tilannetta.

Hallituksen talouspolitiikka ei tue kasvua eikä luo työpaikkoja. Yhtä onnetonta se on oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Oikeastaan se on vielä pahempaa: vaikka viennin veto alkaisi nostaa Suomen taloutta tästä notkosta, johon se on ajettu, politiikka olisi yhä epäoikeudenmukaista.

Monista epäoikeudenmukaisista päätöksistä erottuu se, että listaamattomien yhtiöiden varakkaiden omistajien veroetu säilytetään, vaikka valtion velkaantuminen jatkuu.

Tässä meillä on saavutettu etu, johon hallitus ei kajoa, ei löytänyt sitä laarin pohjalta, vaikka kaikkiin piti sattua.

Tässä meillä on saavutettu etu, jota suojellaan, sillä hallitus suosii omia vauraita kavereitaan.

Vähävaraisilta ja pienellä palkalla sinnitteleviltä kyllä leikataan, mutta varakkaiden omistajien saavutettua etua varjellaan – vaikka velaksi.

Osinkoverotuksen epäkohdan oikaisemisella voitaisiin saada liki puoli miljardia euroa lisätuloja vuodessa. Koska muutos vaikuttaisi vanhoihin, nettovarallisuutta jo kartuttaneisiin yrityksiin, se ei hidastaisi yritysten perustamista, start up -yrityksiä, kasvavia yrityksiä. Jopa valtiovarainministeriön virkamiehet ovat pitkään kuuluttaneet osinkoverotukeen puuttumista.

Verohuojennuksen epäoikeudenmukaisuudessa korostuu se, ettei huojennus kohdistu pieniin yrityksiin. Nämä joutuvat samaan aikaan kamppailemaan kohtuuttoman ALV-korotuksen kanssa.

Kuinkahan oikeudenmukaisena tätä pitää se pienyrittäjä, joka joutuu nyt vaikeaan välikäteen ALV-korotuksen kanssa?

Hyvät toverit

Tätä Syksyä värittää tulossa oleva työmarkkinaneuvottelukierros. Työmarkkinoille hallitus loi viime keväänä kriisin omin toimin ja tyhjästä. Nyt asiallisetkin palkkaneuvottelut käydään kireissä tunnelmissa.

Viimeisimmässä mielipidemittauksessa SDP:n arvioitiin nousseen vahvasti työväestön keskuudessa. On paikallaan sanoa, ettei työväenluokassa ole kysymys identiteettipolitiikasta: opettajat ovat työväkeä ja hoitoalalla työväkeä vasta onkin.

Ei silti unohdeta sitä, että olemme työväenpuolue ja osa kansainvälistä työväenliikettä. Esimerkiksi Britannian Labour ja Yhdysvaltain Demokraatit tekevät yhdessä ammattiliittojen kanssa vaalityötä ja kiinnittävät erityistä huomiota palkka-asioihin ja työelämän kysymyksiin.

Suomen yksityisen sektorin työmarkkinoilla on ollut jo pitkään elementtejä, joita tutkimuskirjallisuudessa pidetään mittana joustavuudesta. Ehkä tärkein makrojoustavuustekijä on ollut sopimuskorotusten maltillisuus, mikä on antanut tilaa yritys- ja työpaikkakohtaisille palkkaliukumille. Lisäksi työajoista on voitu sopia. Myöskään käsitys työsuhteiden irtisanomisiin liittyvistä jäykkyyksistä ei pidä paikkaansa: irtisanominen on ollut mahdollista sekä taloudellisista että tuotannollisista syistä.

SDP on suhtautunut selkeän kielteisesti hallituksen päättämiin ja toteuttamiin yksipuolisiin, perusteita vailla oleviin heikennyksiin työelämän lainsäädännössä. Vastustamiselle on ollut hyvät perusteet.

Emme kuitenkaan keskity vain tehtyjen päätösten vastustamiseen, vaan tuomme oman paremman vaihtoehtomme. SDP:n tavoitteeksi tulee asettaa toimivat ja ajanmukaiset työelämän säännöt. Tavoitteena tulee olla aidosti pohjoismainen työmarkkina- ja työelämämalli, jossa yhdistyvät joustavuus ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja sitoutumista lisäävät tekijät.

Olen erityisen iloinen siitä, että meidän eduskuntaryhmämme on tehnyt useita konkreettisia lakialoitteita työelämän uudistamiseksi aidosti pohjoismaisen mallin mukaiseksi.

Timo Suhosella on aloite järjestökanteesta työsuhteeseen liittyvässä riita-asiassa, Kim Bergillä aloite alipalkkauksen kriminalisoinnista, Elisa Gebhardilla raskaus- ja perhevapaasyrjinnän torjumisesta ja Lauri Lylyllä työntekijöiden edustajan tulkintaetuoikeudesta sekä työntekijöiden edustuksesta yritysten hallinnossa.

Näihin olisi syytä tarttua. Hallituksella olisi käytettävissään keinoja luottamuksen palauttamiseksi työmarkkinoille.

Hyvät toverit

Koulukysymys on tärkeä ideologinen vedenjakaja. Se on myös tärkeä kuntavaalikysymys, kun koulutus ja kasvatus ovat tärkein osa kuntien toimintaa.

Koululaitoksen osalta on mahdollista rakentaa kertomusta vanhoista hyvistä ajoista, jolloin kouluissa vallitsi kuri ja järjestys. Oppilaat olivat kaikki samannäköisiä, eikä maahanmuuttajien lapsia ollutkaan. Ja oppilaat olivat muutenkin samanlaisia: oppimisvaikeuksista ja muista haasteista kärsivät lapset hiljennettiin ruumiillisella kurilla tai suljettiin ulkopuolelle.

Koulukeskusteluun meillä sosiaalidemokraateilla on hyvät lähtökohdat. Meidän johdollamme ja oikeiston vastustuksesta huolimatta toteutimme onnistuneen peruskoulun. Viime vaalikaudella pidensimme oppivelvollisuutta. Senkin tulokset näyttävät oikein hyviltä: kouluun kiinnitytään entistä useammin vielä 18. syntymäpäivän jälkeenkin.

Meidän on käännettävä laskussa ollut oppimistulosten ja osaamisen suunta paremmaksi. Se edellyttää resurssien turvaamista ja sivistyksen arvostamista. Oppivelvollisuutta tulee kehittää ikärajojen nostosta myös sisällön suuntaan: on asetettava tavoitteeksi, että jokainen – siis ihan jokainen – nuori saa peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Se voi olla yleissivistävä tai ammatillinen, tai oppisopimukseen pohjaava, joka tapauksessa nuoren omien valmiuksien mukainen tutkinto.

Mitä koulukuriin tulee, kouluille tulee antaa nykyistä paremmat edellytykset puuttua kännyköiden käyttöön. Se voi vaatia lainsäädännön tarkistamista. Ei pidä kuitenkaan hyväksyä ajatusta, että kännykkäkielto olisi kaikkivoipa oppimistulokset kääntävä ja levottomuuden poistava ratkaisu, eikä sitäkään, että koulua alettaisiin kehittämään kieltojen kautta.

Koulukysymys on syytä ottaa haltuun nyt ja tehdä siitä omaa kuntavaalipolitiikkaa. Aihe on tärkeä koko Suomelle.

I kommunalvalsarbetet vill jag särskilt betona huvudstadsregionens betydelse. Huvudstadsregionens skolor är redan nu en mångkulturell inlärningsmiljö, så framtidens skolor finns redan där i dag. Vi får inte glömma hur valmatematiken fungerar i praktiken: var femte finländare bor i huvudstadsregionen och hur det går i huvudstadsregionen är därför avgörande. Det är nödvändigt att alla riksdagsledamöter i regionen jobbar tillsammans och är samstämda. Det leder till framgång.

Kuntavaalityössä haluan painottaa erityisesti pääkaupunkiseudun merkitystä. Pääkaupunkiseudun koulut ovat jo nyt monikulttuurinen oppimisympäristö, joten tulevaisuuden koulut ovat siellä jo nykypäivää. Eikä arkista vaalimatematiikkaa pidä unohtaa: pääkaupunkiseudulla asuu joka viides suomalainen ja sen tulos on siksi ratkaiseva. On välttämätöntä, että kaikki alueen kansanedustajat ovat yhdessä ja yksimielisesti tukemassa onnistumista.

Hyvät toverit!

Marraskuussa pidettävät Yhdysvaltain vaalit ovat tärkeät maailmalle. Yhdysvallat on tärkeä Suomen turvallisuudelle.

Se on tärkeä myös maailmanlaajuisena mielipiteenmuokkaajana.

Från den amerikanska högern kom idén om att attackera de oberoende mediernas frihet. I Finland tog Sannfinländarna och Samlingspartiets högerfalang inspiration av detta när de angrep Yle. Och som kronan på verket vill Sannfinländarna försvaga Massmediernas Opinionsnämnd.

Amerikan oikeistosta lähti ajatus hyökätä kaikkea vapaata tiedonvälitystä vastaan. Suomessa perussuomalaiset ja kokoomuksen oikea laita matkivat tätä hyökätessään YLE:ä vastaan. Ja koristeeksi kakun päälle perussuomalaiset ovat kuristamassa Julkisen Sanan Neuvostoa.

Ei ole, muuten, sattumaa, mutta on se outoa.

Yhdysvaltain vaalien suhteen on syytä olla varovaisen toiveikas. Kamala Harris on jo ohittanut Donald Trumpin kansallisissa mielipidetiedusteluissa ja useissa tärkeimmissä osavaltioissa ja Demokraattien puoluekokous ensi viikolla tuo todennäköisesti lisää nostetta.

Mikäli Harris voittaa vaalit, meillä on jo valmiiksi hyviä suhteita uuteen hallintoon. Ville Skinnari ja Miapetra Kumpula-Natri ovat tavanneet varapresidenttiehdokas Tim Walzin. Itse olen ollut kaksi kertaa kuuntelemassa Kamala Harrisia Münchenin turvallisuuskonferenssissa ja tavannut hänet henkilökohtaisesti yhdessä pääministeri Sanna Marinin kanssa.

Hänen sitoutumisensa transatlanttiseen yhteistyöhön ja Suomen ja Ruotsin nato-jäsenyyteen sekä persoonansa läsnäolo ja analyyttisyys tekivät vaikutuksen, vaikka häntä tuolloin pidettiinkin sivuosan esittäjänä. Niin Amerikassa kuin Suomessakin oikeisto tarjoaa vanhoja lääkkeitä ja paluuta vanhaan. Tässäkin kesäkokouksessa me sosialidemokraatit näytämme, että me olemme Suomen johtava Tulevaisuuspuolue.

Kiitos! Tack!