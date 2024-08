Mikkelipuistolle Green Flag Award -palkinto

Tunnuksen voittaneiden viheralueiden määrä kasvoi jälleen edellisestä vuodesta ja on nyt Suomen Green Flag Award -historian suurin. Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi kansainvälisesti Iso-Britannian ympäristöhyväntekeväisyysjärjestö Keep Britain Tidy ja Suomessa Viherympäristöliitto ry.

Erityislaatuinen puistoalue

Toista kertaa tunnuksen haussa mukana ollut Mikkelipuisto vakuutti tuomarit siisteydellään ja monipuolisuudellaan. Puisto tarjoaa kävijöille erilaisia kokemuksia ja kohtaamispaikkoja. Tuomarit kuvailivat kohdetta näin: ”Kiinnostava ja ajassa elävä kokonaisuus, jossa tilavat pysäköintialueet ja erityislaatuinen puistoalue mallipuutarhan muodossa. Puisto tarjoaa säännölliselle kävijälle sekä vierailijalle erilaisia kokemuksia ja kohtaamispaikkoja.”

− Olemme todella iloisia tästä tunnustuksesta, sillä onhan Mikkelipuisto hyvin ainutlaatuinen puistoalue kaikkine toimintoineen. Tänne voi tulla hakemaan ideoita mallipuutarhoista tai viihtyä pidempään esimerkiksi piknikillä tai ravintola Greenerin palveluista nauttien. Puiston ansiokkaasta hoidosta kiitämme Etelä-Savon ammattiopisto Esedua, sanoo ryhmäpäällikkö Arttu Toroi Osuuskauppa Suur-Savolta. – Kesän musiikki- ja ruokafestarit ovat tärkeä osa puiston toimintaa, ja loppuvuodesta tänne valmistuu ympärivuotisesti toimiva kelluva saunaravintola, jatkaa Toroi.

Voittajista kolme ensikertalaisia – haun uusineet viheralueet säilyttivät tunnuksen

Ensimmäistä kertaa Green Flag Award -tunnuksen voittivat Fjällbon puisto Tuusulasta, AhlmanEdu Kampus Tampereelta ja Myllyranta park Lempäälästä. Tunnuksen uusivat viime vuodelta Mikkelipuiston lisäksi Oulun Hupisaarten kaupunginpuisto, Tampereen Hatanpään kartanonpuisto ja arboretum, Lahden Pikku-Vesijärvenpuisto, Lepaan kampuspuisto, Mikkelin Naisvuori, Paraisten keskuspuisto, Kellonummen hautausmaa Espoossa, Harju Campus Park Ravijoella, Jokilaakson matkailupuutarha Lapualla, Riihimäen Perhospuisto, Snellmaninpuisto Kuopiossa ja Finby Liikuntakeskus Paraisilla. Lisäksi voittajien joukossa jatkavat Kotkan viisi puistoa: Jokipuisto, Sapokan Vesipuisto, Fuksinpuisto, Sibeliuksenpuisto ja Katariinan Meripuisto.

Green Flag Award on kansainvälisesti merkittävä tunnustus

Green Flag Award on palkinnut puistoja Suomessa vuodesta 2016 lähtien, jolloin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksen puistolle myönnettiin ensimmäinen GFA-tunnus. Laadukkaat GFA-kohteet huomioivat kokonaisvaltaisesti alueen käyttäjät, ympäristön sekä toimintastrategian. Suomen Green Flag Award -tunnuksen voittaneet viheralueet liittyvät yli 2 400 viheralueen kansainväliseen verkostoon 17 eri maassa, kuten Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Meksikossa, Turkissa, Belgiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa.

Green Flag Award -palkintojärjestelmä on ainoa laatuaan koko maailmassa, jossa koulutettu tuomaristo arvioi viheralueen toimintaa sekä kirjallisesti kunnossapito- ja hallinnointisuunnitelman avulla että kohdekäynneillä. Jokainen hakija vastaanottaa vuosittain kirjallisen ammattilaispalautteen, jossa arvioidaan viheralueen toimintoja 27 kohtaa sisältävän kriteeristön avulla. Kriteeristö vakiinnuttaa yleiset standardit laadukkaille viheralueille, ja niiden avulla voidaan esimerkiksi perustella ja kehittää alueiden vaatimaa rahoitusta sekä houkutella lisää käyttäjiä viheralueille.