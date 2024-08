Huippuluokan cocktaileja kaupungin parhailla näkymillä

Uudelle Ylioppilastalolle sähköä ja lämpöä tuottaneen voimalan piipun suojana ja opiskelijoiden yksityisenä bilepaikkana toimineen Kupolin huikeat 360-asteen panoraamamaisemat avautuvat nyt ensi kertaa suurelle yleisölle. Kupoli yhdessä hotellinsa kanssa kuuluu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ja sillä on merkittävä kaupunkikuvallinen merkitys.

NH Collection Helsinki Grand Hansan juomatuotteesta vastaa Mika Koivula, joka on yksi Suomen cocktail-kulttuurin pioneereista ja maamme arvostetuimmista baarimestareista. Koivulan vastuulla ovat Hansa Café Bar & Brasserien katutason aamusta iltaan auki oleva baari, Ylioppilasaukion 80-paikkainen kesäterassi sekä elokuussa avattu Uuden Ylioppilastalon kupolin lanternissa sijaitseva Kupoli-cocktailbaari.

“Kupoli on täysverinen maailmanluokan cocktailbaari, joka ammentaa klassikoista. Me muokkasimme niitä talollemme tyypillisesti pohjoismaisilla vaikutteilla. Raaka-aineet ovat sesonkien mukaisia, mutta pohjoisen kasvukautta pidennetään keräämällä ja säilömällä luonnon aineksia perinteisin menetelmin, kuten maitopesulla ja pikkelöinnillä. Perinteinen reseptiikka ja ainesosat purettiin osiin, joista jokaista jalostettiin erikseen nykytekniikoita hyödyntäen. Prosessissa klassikot löysivät toki uuden muodon, mutta cocktailien perusidea pysyi samana. Lopputuloksena on helposti tunnistettavia moderneja klassikoita, joiden uskon saavan cocktailkansan arvostuksen”, kertoo NH Collection Helsinki Grand Hansan Bar & Beverage Manager Mika Koivula.

Koivula on ollut yksi avaintekijöistä cocktail-ilmiön luomisessa ja tuomisessa Suomeen. Hän on konseptoinut ja pyörittänyt baareja, kouluttanut ja kirjoittanut alan teoksia sekä edistänyt suomalaisen cocktail-kulttuurin mainetta ulkomailla.

”Olen koko urani tähdännyt suomalaisen baari- ja cocktailkulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen. Kupolin konseptin rakentaminen ja lanseeraaminen on tässä looginen askel, sillä baari itsessään on jo merkkiteos. Gastronomia on NH Collection -brändin DNA:ssa ja siihen panostetaan todella paljon. Hotelliyhtiöstä löytyy myös muita huippuluokan cocktailbaareja, kuten nhow Amsterdam RAI -hotellin Sonora ja NH Collection Copenhagen -hotellin ROOF. Taustatiimiltämme onkin saatu täysi tuki visiollemme rakentaa myös Kupolista kansainvälisesti tunnustettu cocktailbaari”, sanoo Koivula.

Luonnonmukaisesti Helsingin huipulla

Luonto tulee sisälle paitsi cocktailien raaka-aineissa, myös kupolin lasi-ikkunoista ja kupolitornin ympäri kiertävältä parvekkeelta. Valaistus on luonnon armoilla, joten tunnelma on kesällä läpi yön valoisa ja talvella hämyisen tunnelmallinen.

”Haluamme luoda jokaisesta Kupoli-käynnistä kokemuksen. Kannustamme vieraitamme nauttimaan juomasta, näkymistä ja toistensa seurasta loppuun asti mietityillä yksityiskohdilla ja palvelupolullamme. Tavoite on, että meillä ollaan läsnä, sillä tätä elämystä ei voi etänä saada tai suorittaa”, summaa Koivula.

NH Collection Helsinki Grand Hansa -hotellin Kupoli-cocktailbaari on avoinna keskiviikosta lauantaihin kello 17-01. Cocktailit 18-19 euroa. Kupolin tarkkaan suunnitellusta menusta löytyy myös alkoholittomia cocktaileja. Cocktailien lisäksi viinejä, mietoja ja alkoholittomia juomia. Kupolissa on 80 asiakaspaikkaa.

NH Collection Helsinki Grand Hansa

NH Collection Helsinki Grand Hansa on korkeatasoinen hotelli, joka yhdistää historialliset puitteet moderniin vieraanvaraisuuteen. Helsingin keskeisimmällä paikalla rautatieaseman ja Ylioppilasaukion välissä sijaitsevassa hotellissa on 224 tyylikästä huonetta. Kaupunkilaisten ja matkailijoiden kohtaamispaikkana aamiaisesta yömyssyyn palvelee ravintola Hansa Café Bar & Brasserie, ja hotellin monipuoliset kokous- ja juhlatilat tarjoavat puitteet myös unohtumattomille tapahtumille. Huikean näköalan ja kaupungin parhaat cocktailit tarjoava Kupoli-baari ja elämyksellinen spa-osasto avautuvat syksyllä 2024. NH Collection Helsinki Grand Hansa on osa kansainvälistä Minor-hotelliyhtiötä.

NH Collection Hotels & Resorts

NH Collection on Minor Hotelsin ylellinen hotellibrändi, joka tunnetaan ainutlaatuisista ja yksilöllisistä hotelleistaan Euroopan, Amerikan ja Lähi-idän suurissa kaupungeissa. Ketjun arvolupauksen mukaisesti jokaisella hotellilla on paikallinen luonne, joka inspiroi ja vangitsee vieraiden mielenkiinnon. Pyrkiessään ylittämään tavanomaisen, NH Collection -hotellit on suunnattu matkailijoille, jotka haluavat vierailustaan kaiken irti ja kokea erityisiä hetkiä ainutlaatuisten, luovien ja innovatiivisten elämysten kautta.

NH Collection -hotelleissa henkilökunta kiinnittää erityistä huomiota yksityiskohtiin varmistaen, että vieraat nauttivat jatkuvasti erinomaisista kokemuksista ja henkilökohtaisesta palvelusta. Oli kyseessä liike- tai lomamatka tai halu rentoutua, NH Collection -hotellit tarjoavat siihen luovia, inspiroivia ja monipuolisia tiloja.

Minor Hotels

Minor Hotels on globaali hotelliketju, jolla on yli 550 hotellia, lomakeskusta ja -huoneistoa 56 maassa visionaan yhdistää ja innostaa. Hotellinomistajana, -operaattorina ja -sijoittajana Minor Hotels täyttää nykypäivän kansainvälisten matkailijoiden tarpeet ja toiveet monipuolisen kahdeksan hotellibrändin – Anantara, Avani, Elewana Collection, NH, NH Collection, nhow, Oaks ja Tivoli – sekä niihin liittyvien erilaisten yritysten kautta. Minor Hotelsin kunnianhimoisena kasvutavoitteena on avata globaalisti 200 uutta hotellia vuoden 2026 loppuun mennessä. Minor Hotels on maailman suurimman itsenäisten hotellien liittouman, Global Hotel Alliancen (GHA), jäsen ja osa GHA DISCOVERY -uskollisuusohjelmaa.

