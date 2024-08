Teosvaihtoja Tikanojan taidekodin näyttelyssä Idän henkisyys

Toukokuussa avattuun Idän henkisyys -näyttelyyn vaihdetaan uusia teoksia elokuussa. Valolle herkkien paperipohjaisten Venny Soldan-Brofeldtin (1863–1945) piirrosten Anitran tanssi ja Maggie enkelinä / Siivekäs tanssija, luonnos tilalle tulevat Soldan-Brofeldtilta teokset Anitra itämaisessa asussa, luonnos sekä Anitran tanssi, luonnos. Vaihdossa huomioidaan museaaliset käytännöt kuten herkkien teosten altistuminen valolle kolmen kuukauden ajan.

Nykyiseen näyttelyyn voi tutustua sunnuntaihin 18.8. saakka. Kaikille avoin opastettu näyttelykierros sunnuntaina ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14. Opastus sisältyy sisäänpääsymaksuun. Uusi ripustus on esillä keskiviikosta 21.8. lähtien. Näyttely Idän henkisyys on esillä kaikissa kolmessa kerroksessa 27.10. saakka Tikanojan taidekodissa.

Näyttelyssä on nähtävillä kulttuurihistoriallista esineistöä ja noin sata teosta 1800-luvun lopulta nykypäivään, muiden muassa laaja kattaus vaasalaissyntyisen Ilona Hariman taidokkaita ja yksityiskohtaisia teoksia, jotka ovat aiemmin jääneet vähälle huomiolle. Näyttelyn on kuratoinut taiteen- ja uskonnontutkija Nina Kokkinen.

Kohti puhdasta maata (2024) tilapäinen taideteos on esillä 23.8. saakka

Tikanojan pihamaalla esitetään 23.8. saakka valtionpalkinnolla palkitun taiteilija ja J.O. Mallanderin tilapäinen tiili-installaatio Kohti puhdasta maata. Mallander on legendaarinen taitelija ja aikanaan ympäristötaiteen pioneeri. Uransa aikana hän on rakentanut n. 60 erilaista tiili-installaatiota. Taideteos on osa Idän henkisyys -näyttelyä.

Itämaiseen filosofiaan perehtynyt pitkän linjan taiteilija on buddhisti. Terminä puhdas maa tarkoittaa valaistunutta mielentilaa. Tikanojan taidekodin pihassa teos asettuu mandalan muotoon ja sen yhteydessä oleva Buddha symboloi katsojan katsetta. Päättymispäivän jälkeen teoksen tiilet lahjoitetaan yleisölle anteliaisuuden periaatteella keskiviikkona 28.8 klo 10 alkaen, jolloin ne jatkavat materiaalista kiertoaan.