Laakson yhteissairaalan allianssi ja Destia päättäneet yhteistyönsä

Laakson työmaalla tapahtui perjantaina 9.8. räjähdysonnettomuus. Tutkinta on yhä kesken, mutta alustavan näkemyksen mukaan aiemmasta louhinnasta räjähtämättä jäänyt panos on räjähtänyt, kun kaivinkoneella on irrotettu räjäytystöiden jälkeen kiviä kalliosta. Louhintojen räjäytystöiden yhteydessä on tapahtunut muitakin läheltä piti -tilanteita.

Viime perjantain onnettomuuden jälkeen allianssi ja Destia ovat käyneet yhdessä rakentavasti keskusteluja yhteistyön päättämisestä.

Allianssissa on edustus tilaajalta eli Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalta, ja sen omistajilta Helsingin kaupungilta ja HUSilta, suunnittelijaosapuolilta ja päätoteuttajalta eli SRV:ltä.