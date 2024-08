Sport Suomi -verkosto luo lisäarvoa, jota ei rahalla saa

Kansallinen Sport Suomi -verkosto vahvistaa kotimaisen liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialan innovaatiotoimintaa liiketoimintalähtöisesti. Tahtotilana on lisätä erityisesti tavallisten ihmisten liikkumista, mutta tukea myös kilpa- ja huippu-urheilua. Kuten projektipäällikkö Santtu Pirskanen Kuopion kaupungilta sanoo, samat innovaatiot soveltuvat yleensä molempiin tarkoituksiin.

Liikunnan ja liikkumisen määrää voidaan lisätä liikuntapaikkapalveluilla, ennaltaehkäisemällä liikuntaelinsairauksia ja houkuttelemalla ihmisiä liikkumaan esimerkiksi pelillistämisen avulla.

Sport Suomi on järjestänyt verkostolle työpajoja työhyvinvoinnin ja pelillisyyden parissa. Syksyllä on luvassa työpaja liikuntapaikkojen datan käytöstä ja kansainvälistymisestä. Kansainvälistymisen työpaja on tarkoitettu niille, jotka haluavat lähteä mukaan World Football Summittiin Espanjan Sevillaan 18.–19.9.2024.

Projektipäällikkö Juha-Matti Haapsaari Lahden kaupungilta muistuttaa, että verkostoja ei pysty rahalla ostamaan.

– Se on etu, joka pitää löytää. Itse rahallinen arvo tulee yritysmaailmaan ja liike-elämälle viiveellä.

Kaupungit ovat hyviä innovaatiotoiminnan vetojuhtia, koska työtä tehdään puolueettomasti. Kaupunkien elinvoimaisuudelle on myös eduksi, että yritykset etenevät tavoitteissaan.

--

Sport Suomi on yksi Pirkanmaan liiton koordinoiman Innokaupunkien (kestävä kaupunkikehittäminen) kuudesta vetovastuuteemasta. Temaattinen yhteistyö tuo kaupunkien voimavaroja yhteen ja edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja kansainvälistä yhteistyötä ja investointeja. Liikunnan ja liikkumisen lisääminen on yhdistävä tekijä.