Eliel Saarisen julkisen rakentamisen helmet Suomen ajasta Amerikan vuosiin nyt kirjana

Eliel Saarinen oli ensimmäinen merkittävä eurooppalainen Yhdysvaltoihin muuttanut arkkitehti. Saarinen raivasi tietä modernille arkkitehtuurille ja hänen uransa jakautuu Suomen kauteen (vuodet 1896-1922) ja Amerikan kauteen (vuodet 1923-1950). Kirjassa esitellään Saarisen suunnittelemat ikoniset Suomen kansallismuseo, Helsingin päärautatieasema sekä Tarton Pyhän Paavalin kirkko. Amerikan kaudelta kirjassa ovat esillä esimerkiksi Cranbrook Educational Community Bloomfield Hillsissä, merkittävä Kleinhansin konserttisali Buffalossa sekä kirkot kuten First Christian Church Columbuksessa ja Christ Church Lutheran Minneapolisissa.

Saarisen arkkitehtuuri oli kokonaisvaltaista ja kattoi kaiken suurista konsepteista pienimpiin yksityiskohtiin. Hän uskoi, että arkkitehtuurin muotojen tuli heijastaa aitoa ihmiselämää: tunteita, ajatuksia ja pyrkimyksiä. Alvar Aalto kuvasi Eliel Saarisen arkkitehtuuria seuraavin sanoin: “Saarisen teosten sosiaaliset elementit eivät heikennä niiden monumentaalista voimaa. Hänen työssään yhdistyvät kansallisromanttisen tyylin suurellisuus ja mestarillinen yksityiskohtien hallinta.”

Yli 300 valokuvaa ja alkuperäisiä piirustuksia

Eliel Saarinen Public Buildings -kirjassa Sirkkaliisa Jetsosen selkeät, tiiviit ja helppolukuiset kohde-esittelyt antavat Saarisen suunnittelemista rakennuksista hyvän yleiskäsityksen. Jari Jetsosen hienot, tätä kirjaa varten otetut, valokuvat ovat kirjassa pääosassa: aukeamanlevyisinä, sivun korkuisina ja pikkukuvien sikerminä ne kuljettavat lukijaa Saarisen rakennuksissa niiden ympäristöstä yksityiskohtiin. Myös Saarisen alkuperäispiirustukset ovat osa kirjan kuvitusta. Kohde-esittelyjä syventää Sirkkaliisa Jetsosen artikkeli Eliel Saarisen uran eri vaiheista. Kirjan alustaa Cranbrook Center for Collections and Research -keskuksen johtajan Gregory Wittkoppin oivaltava johdantoessee.

“Kirjan tekeminen oli suuri seikkailu. Olemme päässeet tutustumaan ja kuvaamaan paikkoihin, joihin harvoin on mahdollista päästä. Kiehtovaa on ollut valokuvata yksityiskohtien rikkautta ja rakennuksia ympäristössään. On mielenkiintoista nähdä kuinka Saarisen tuotanto varhaisista töistä viimeiseen rakennukseen eli aina ajassa – ja elää edelleen. Yhdysvalloissa hänen arkkitehtuurinsa kieli modernisoitui ja uudistui, mutta säilytti samalla vahvan paikallisen hengen ja materiaalien rikkauden. Työt tuntuvat edelleen ajattomilta ja tuoreilta”, sanoo Jari Jetsonen.

Kirja on kattava katsaus yhden Suomen tunnetuimman arkkitehdin perintöön ja hänen suunnittelemien rakennusten ajattomaan kauneuteen. Eliel Saarinen Public Buildings -kirja vie lukijan matkalle Saarisen moderniin harmoniseen arkkitehtuuriin, jossa yhdistyvät muodon ja materiaalin olennaisuudet sekä lämpö ja hyvinvoinnin edistäminen.

Kirja on englanninkielinen.

Eliel Saarinen PUBLIC BUILDINGS, 280 sivua

Jari Jetsonen and Sirkkaliisa Jetsonen

Rakennustieto Publishing, 2024

ISBN 978-952-267-471-5