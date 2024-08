Kluuvikadulle saapuu makujen pop-up – Kämp esittelee uudenlaisen ravintolaelämyksen

Hotel Kämpin uudistusprojekti etenee, kun perjantaina 6.9. Hotel Kämpin yhteyteen avautuu uusi pop-up-ravintola, Notes by Kämp, joka tuo tarjolle helposti lähestyttävää ruokaa uudessa, rennossa ilmapiirissä. Tämä väliaikainen ruokailuelämys toimii ensi kesään saakka Kluuvikadulla, hotellin pääsisäänkäynnin vieressä. Notes by Kämp tarjoaa kulinaristisia elämyksiä niin hotellivieraille kuin kaupunkilaisillekin, sillä Hotel Kämpin koko ravintola- ja baaritarjonta siirtyy remontin ajaksi uuteen pop-upiin.

Notes by Kämp – jotain vanhaa, jotain uutta

Ravintolan konsepti kietoo yhteen menneisyyden tarinat ja nykyhetken elämykset.

"Konseptin idea lähti halusta tarjota jotain todella erityistä ja erottuvaa hotellin perinteisestä tarjonnasta – paikka, jossa ruoka, cocktailit, musiikki ja tunnelma sulautuvat yhteen luoden vieraillemme aistien sinfonian. Tämä antaa meille myös mahdollisuuden kokeilla erilaisia teemoja sekä ruoka- ja juomalistoja, joita voimme mahdollisesti sisällyttää uudistuvaan hotellimme. Lisäksi se luo tilaisuuden kohdata monipuolinen asiakaskunta ja saada arvokasta palautetta uudistustyötä varten", Hotel Kämpin General Manager Tuomas Liewendahl kertoo.

Notes by Kämp -konsepti sai inspiraationsa säveltäjistä, jotka ovat luoneet mestariteoksiaan hotellissa, kirjailijoista, joiden tarinat ovat syntyneet lukuisista Kämpistä tehdyistä muistiinpanoista, sekä niistä, jotka ovat juhlistaneet siellä elämänsä merkittäviä hetkiä.

Moderni, joustava ja helposti lähestyttävä ravintola ja baari

Ravintolan ruokalista on valikoitu huolella ja jaettu viiteen rohkeaan makuprofiiliin: smoky, fresh, classic, spicy ja sweet. Leikkisät cocktailit ja jaettavat annokset täydentyvät moitteettomalla palvelulla. Jokainen makukategoria tarjoaa kulinaarisen seikkailun, joka ottaa huomioon erilaiset makumieltymykset ja -suosikit. Painopiste on kasvis- ja kala-annoksissa, tarjoten mielenkiintoisia vaihtoehtoja liharuoan sijaan.

Viikonloppuja siivittää livemusiikki, joka viimeistelee elämyksellisen ravintolakokemuksen. Livemusiikista vastaa Notes By Kämpin oma tyylikäs ja elegantti houseband The Notes Men, joka luo iltoihin ainutlaatuisen ja omaleimaisen tunnelman soittamalla tunnettuja hittikappaleita.

"Vaikka nykyinen keskittyminen on unohtumattoman pop-up-kokemuksen tarjoamisessa, toivomme löytävämme Notes by Kämpistä elementtejä, joita voimme käyttää uudistuneessa Hotel Kämpissä. Tällä hetkellä odotamme innolla, miten pop up -ravintola otetaan vastaan, ja miten konseptimme kehittyy. Uskomme keräävämme arvokasta palautetta tuleviin suunnitelmiin", Liewendahl jatkaa.